Por que a Grã-Bretanha enfrenta dificuldades com a energia nuclear

THE NEW YORK TIMES - Uma cúpula cor de ferrugem paira sobre as terras agrícolas lamacentas de Hinkley Point, uma região elevada com vista para o Canal de Bristol, no sudoeste da Inglaterra.

PUBLICIDADE Quando um guindaste amarelo gigante içou um disco de concreto e aço de 45,7 metros de largura no local, neste inverno, isso significou um marco para o que será a primeira usina nuclear comercial construída na Grã-Bretanha desde meados da década de 1990 e um carro-chefe em um esforço para reviver o setor. No entanto, a cobertura do primeiro dos dois edifícios cilíndricos gêmeos para reatores também foi um lembrete do esforço prodigioso, demorado e cada vez mais caro para construir o que é conhecido como Hinkley Point C.

As obras da usina estão em andamento há mais de uma década, mas a conclusão ainda está a anos de distância.

Obras de construção da usina nuclear de Hinkley Point C, no sudoeste da Inglaterra, em fevereiro. Espera-se que o preço se aproxime de US$ 60 bilhões Foto: Francesca Jones/The New York Times

Recentemente, a Électricité de France (EDF), a empresa estatal francesa que está construindo a usina, alertou sobre mais atrasos. A data de início, que há dois anos estava programada para 2027, foi adiada para o final desta década, ou talvez para 2031.

O tempo adicional resultará em bilhões a mais a uma conta final que pode chegar a £ 47,9 bilhões, ou cerca de US$ 60 bilhões, disse a EDF. Em 2016, o preço foi fixado em £18 bilhões.

A energia nuclear está recuperando a preferência no Ocidente como uma ferramenta para reduzir os gases de efeito estufa, e o governo britânico anunciou no mês passado a “maior expansão da energia nuclear em 70 anos”. No entanto, o histórico da energia nuclear na Europa Ocidental e nos Estados Unidos não é animador, com atrasos e custos excessivos que assolam os projetos recentes.

Publicidade

O destino de Hinkley Point e de outro projeto, planejado na costa leste da Inglaterra, no vilarejo de Sizewell, pode determinar se o impulso nuclear na Grã-Bretanha ganhará ritmo ou se extinguirá.

Instalações de armazenamento no local de Hinkley Point C, com vista para o Canal de Bristol, no sudoeste da Inglaterra Foto: Francesca Jones/The New York Times

“O entusiasmo está em um nível altíssimo”, disse Franck Gbaguidi, analista nuclear do Eurasia Group, uma empresa de risco político. “Os governos prometem demais e constantemente não cumprem o prometido.”

No que os executivos dizem ser um esforço total para terminar até 2030, a EDF tem 11 mil pessoas em Hinkley trabalhando sem parar. Os soldadores, engenheiros e eletricistas, empregados por uma série de empreiteiras, são levados para o local em uma frota de ônibus brancos de um centro de logística e de apartamentos temporários ao redor da desbotada cidade industrial de Bridgwater.

Há “uma quantidade enorme de trabalhadores no local ao mesmo tempo”, disse Susan Goss, vice-presidente do conselho paroquial de Stogursey, o distrito local. “Acho que pode ser difícil coordenar o que eles estão fazendo”, acrescentou.

PUBLICIDADE A Grã-Bretanha já foi pioneira na divisão de átomos para gerar eletricidade, construindo uma série inicial de reatores nas décadas de 1950 e 1960, mas o país não conclui uma usina nuclear há quase 30 anos. Leia também Gigantes de Wall Street estão recuando das promessas sobre clima e meio ambiente; saiba por quê

Brasil chega à transição energética com metade da infraestrutura necessária, diz diretora do BNDES

The Economist: O mundo precisa de mais minerais essenciais, mas os governos não estão ajudando “O Reino Unido e os EUA, de certa forma, se esqueceram de como construir usinas nucleares”, disse Simon Taylor, professor da Judge Business School da Universidade de Cambridge, que escreveu extensivamente sobre o programa nuclear britânico. “Podemos reconstruir esse conhecimento, mas isso levará muito tempo”, acrescentou. As usinas nucleares são estruturas incrivelmente complexas, e a Grã-Bretanha carece tanto de uma força de trabalho com as habilidades certas quanto de empreiteiros versados em coreografar as tarefas que resultam em um projeto bem administrado, disseram Taylor e outros analistas. Além disso, o processo britânico para certificar e permitir uma dessas instalações é minucioso, custando bilhões aos possíveis desenvolvedores.

Para um desenvolvedor, isso foi demais. Em 2019, o conglomerado japonês Hitachi abandonou um projeto nuclear no País de Gales depois de gastar £ 2 bilhões. A empresa culpou o aumento dos custos.

Em 2008, quando o governo do primeiro-ministro Gordon Brown deu início ao atual impulso para a construção de usinas nucleares, um estudo do governo sugeriu que novas usinas poderiam estar enviando eletricidade para a rede até 2018.

Roy Pumfrey, que mora em Cannington, a poucos quilômetros de Hinkley Point, é um crítico de longa data dos projetos de energia nuclear na área Foto: Francesca Jones/The New York Times

Desde então, apenas Hinkley Point chegou a um estágio avançado, enquanto a capacidade de geração nuclear da Grã-Bretanha diminuiu mais de 40% à medida que as usinas antigas foram gradualmente desligadas, de acordo com a Associação do Setor Nuclear, um grupo comercial. No ano passado, as usinas nucleares forneceram cerca de 14% da eletricidade do país, em comparação com 21% há uma década.

“Reaprender as habilidades nucleares, criar uma nova cadeia de suprimentos e treinar uma força de trabalho tem sido uma tarefa imensa”, disse Stuart Crooks, diretor administrativo de Hinkley Point, em um memorando recente para a equipe.

Para agravar o problema, os tipos de reatores que estão sendo construídos em Hinkley Point têm a reputação de serem problemáticos. O governo britânico permitiu que a EDF comprasse a maior parte do sistema de energia nuclear existente na Grã-Bretanha em 2009, e a empresa escolheu um projeto que o setor nuclear francês ajudou a desenvolver, conhecido como Reator Europeu de Água Pressurizada, para construir em Hinkley Point.

Promovido como um dos reatores mais seguros e potentes já construídos, o projeto agora é conhecido por suas falhas, atrasos e custos excessivos, especialmente nas instalações de Olkiluoto, na Finlândia, que começou a operar em 2023, e Flamanville, na França, que deve entrar em operação este ano.

Publicidade

Em teoria, os desenvolvedores aprendem lições cada vez que constroem uma usina, reduzindo os custos futuros, mas esse processo não parece ter sido totalmente bem-sucedido com os reatores de Hinkley, que são o quinto e o sexto desse projeto.

Roy Pumfrey, porta-voz da Stop Hinkley, um grupo que se opõe à usina, considera que ela está “condenada” a nunca ser concluída. “O projeto do reator é simplesmente muito complicado”, disse Pumfrey, um professor aposentado.

Em sua mensagem, Crooks, da EDF, atribuiu a culpa dos atrasos e dos custos excessivos às regulamentações nucleares da Grã-Bretanha. Para atender às exigências, disse Crooks, o projeto original precisaria de 7 mil alterações, incluindo 35% a mais de aço e 25% a mais de concreto. A EDF é de propriedade do governo francês.

O Office for Nuclear Regulation (Escritório de Regulamentação Nuclear) da Grã-Bretanha respondeu rapidamente, dizendo em uma declaração em 25 de janeiro que havia solicitado mudanças após o acidente de Fukushima em 2011 no Japão, bem como as experiências com outros reatores pressurizados europeus na Europa e na China. Quanto ao concreto e aço adicionais, o órgão regulador disse que a França tinha exigências semelhantes.

Ainda assim, há evidências de que a construção de uma usina nuclear é mais demorada e mais cara na Grã-Bretanha. O Britain Remade, um grupo que tem como objetivo acelerar o desenvolvimento econômico, descobriu que reatores semelhantes foram construídos de forma muito mais barata - não apenas na China, que é líder mundial na construção de usinas nucleares, mas também na Finlândia e na França, apesar dos atrasos nesses países.

“Está claro que nossa abordagem de planejamento e financiamento de reatores adiciona custos significativos”, escreveram dois analistas, Sam Dumitriu e Ben Hopkinson, em um estudo recente.

Apesar das decepções, a energia nuclear está ganhando apoio político na Grã-Bretanha e em outros países como uma fonte confiável de energia com baixas emissões. Se Hinkley Point C for concluída, ela fornecerá energia para 6 milhões de residências ― mais de duas vezes e meia a próxima maior usina nuclear britânica. E a natureza estável da energia nuclear é um atributo importante; as energias renováveis, como a eólica e a solar, são intermitentes.

Publicidade

O primeiro-ministro Rishi Sunak anunciou recentemente um adicional de £ 1,3 bilhão para ajudar a financiar a construção da usina da EDF em Sizewell, conhecida como Sizewell C.

“A energia nuclear é o antídoto perfeito para os desafios energéticos enfrentados pela Grã-Bretanha”, disse Sunak no mês passado ao anunciar um plano para quadruplicar a produção de energia nuclear até 2050.

Vista do canteiro de obras de 430 acres. A EDF afirma que a usina fornecerá 7% da energia elétrica da Grã-Bretanha Foto: Francesca Jones/The New York Times

Quem pagará por essa expansão? Isso não está exatamente claro.

O governo britânico é agora o principal proprietário da Sizewell C, tendo comprado uma participação minoritária detida pela China General Nuclear, uma empresa estatal chinesa. A EDF reduziu sua participação de 80% para menos de 50% e diz que está determinada a reduzi-la para menos de 20%. A EDF e o governo britânico esperam que as lições aprendidas em Hinkley Point C reduzam o custo de Sizewell C, que tem o mesmo projeto.

O governo, assessorado pelo Barclays Bank, está conversando com um grupo de investidores sobre a compra da usina de Sizewell. Como atrativo, as autoridades estão oferecendo um novo modelo de financiamento que permitirá que os desenvolvedores recuperem seus investimentos mais cedo.

Há alguns anos, esperava-se que as empresas chinesas desempenhassem um papel importante no programa nuclear da Grã-Bretanha, mas o governo britânico não gostou do envolvimento delas. A China General ainda é proprietária de cerca de um terço de Hinkley Point C, mas parou de contribuir com os custos de construção, de acordo com a EDF, deixando os franceses com a responsabilidade de pagar para manter o trabalho em andamento. A China General não respondeu a um pedido de comentário. Na sexta-feira, a EDF disse que estava dando baixa em cerca de US$ 13,9 bilhões no projeto.

Com tanta coisa em jogo para a Grã-Bretanha, a EDF e o governo francês esperam que Sunak contribua mais para ajudar a concluir Hinkley Point e fazer da próxima usina um sucesso.

Publicidade

“É do interesse das autoridades britânicas que sejamos um parceiro sólido, para entregar o projeto nas melhores condições”, disse Luc Rémont, executivo-chefe da EDF. “Portanto, estou confiante de que encontraremos um caminho com as autoridades do Reino Unido tanto em Hinkley Point quanto em Sizewell.”

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.