Gigantes de Wall Street estão recuando das promessas sobre clima e meio ambiente; saiba por quê

THE NEW YORK TIMES - Muitas das maiores empresas financeiras do mundo passaram os últimos anos aprimorando suas imagens ambientais ao se comprometerem a usar sua força financeira para combater as mudanças climáticas.

PUBLICIDADE Agora, Wall Street mudou de posição. Nos últimos dias, gigantes do mundo financeiro, incluindo JPMorgan, State Street e Pimco, se retiraram de um grupo chamado Climate Action 100+, uma coalizão internacional de gerentes de dinheiro que estava pressionando grandes empresas a abordar questões climáticas.

O recuo de Wall Street em relação às promessas ambientais anteriores vem ocorrendo de forma lenta e constante há meses, principalmente quando os republicanos começaram a fazer ataques políticos violentos, dizendo que as empresas de investimento estavam se engajando em um “capitalismo acordado”.

Protesto climático no distrito financeiro de Nova York em setembro de 2023. Muitas gigantes do setor financeiro se retiraram de uma coalizão global climática Foto: Stephanie Keith/The New York Times

Mas nas últimas semanas, as coisas se aceleraram significativamente. A BlackRock, a maior gestora de ativos do mundo, reduziu seu envolvimento com o grupo. O Bank of America renegou o compromisso de parar de financiar novas minas de carvão, usinas elétricas movidas a carvão e projetos de perfuração no Ártico. E os políticos republicanos, sentindo o impulso, pediram que outras empresas fizessem o mesmo.

Os motivos por trás da explosão de atividades revelam como está sendo difícil para o mundo dos negócios cumprir suas promessas de se tornar mais ambientalmente responsável. Embora muitas empresas digam que estão comprometidas com o combate às mudanças climáticas, o diabo está nos detalhes.

“Isso sempre foi cosmético”, disse Shivaram Rajgopal, professor da Columbia Business School. “Se a assinatura de um pedaço de papel estava colocando essas empresas em apuros, não é de surpreender que elas estejam se retirando.”

Publicidade

Os gestores de ativos americanos têm o dever fiduciário de agir no melhor interesse de seus clientes, e as empresas financeiras estavam preocupadas com o fato de que uma nova estratégia da Climate Action 100+ poderia expô-las a riscos legais.

Desde sua fundação em 2017, o grupo se concentrou em fazer com que as empresas de capital aberto aumentassem a quantidade de informações que compartilhavam sobre suas emissões e identificassem os riscos relacionados ao clima para seus negócios.

Mas no ano passado, a Climate Action 100+ disse que mudaria seu foco para fazer com que as empresas reduzissem as emissões com o que chamou de fase dois de sua estratégia. O novo plano solicitava que as empresas de gestão de ativos começassem a pressionar empresas como a Exxon Mobil e o Walmart a adotarem políticas que poderiam implicar, por exemplo, o uso de menos combustíveis fósseis.

Além do risco de que alguns clientes pudessem desaprovar e possivelmente processar, havia outras preocupações. Entre elas: o fato de que agir em conjunto para moldar o comportamento de outras empresas poderia entrar em conflito com as regulamentações antitruste.

PUBLICIDADE “Em nossa opinião, assumir esse novo compromisso com todos os nossos ativos sob gestão levantaria considerações legais, particularmente nos EUA”, disse um porta-voz da BlackRock em um comunicado. A BlackRock também disse que uma de suas subsidiárias, a BlackRock International, continuaria a participar do grupo — um reconhecimento tácito do ambiente regulatório diferente na Europa. A BlackRock também disse que estava iniciando novos recursos que permitiriam aos clientes escolher se queriam pressionar as empresas a reduzir suas emissões. Um porta-voz da State Street disse que a empresa também viu riscos legais em potencial e que a empresa determinou que a nova abordagem “não será consistente com nossa abordagem independente de votação por procuração” e de envolvimento com as empresas em que investe.

Publicidade

O JPMorgan disse que estava se retirando do grupo em reconhecimento ao fato de que, nos últimos anos, a empresa havia desenvolvido sua própria estrutura para se envolver com o risco climático.

Na sexta-feira, um dia após a saída do JPMorgan, BlackRock e State Street, a Pimco, outra grande gestora de ativos, fez o mesmo. “Concluímos que nossa participação na Climate Action 100+ não está mais alinhada com a abordagem de sustentabilidade da Pimco”, disse um porta-voz da empresa em um comunicado.

Empresas tinham estratégia na gestão de ativos que levava em conta as questões ambientais; agora, por pressão de políticos republicanos, estão revendo as táticas Foto: Clayton de Souza / AE

Em alta Economia Supersafra derruba valorização das terras agrícolas em 2023, depois de um ciclo de alta Governo deve acatar proposta de Pacheco e enviar ao Congresso projeto sobre reoneração da folha Desenhada por Abilio, estrutura da Península permanecerá a mesma Um porta-voz da Goldman Sachs Asset Management, outro membro, recusou-se a comentar no sábado quando perguntado se planejava permanecer no grupo. O desmembramento da Climate Action 100+ foi uma vitória para o deputado Jim Jordan, republicano de Ohio, que liderou uma campanha contra as empresas que buscam metas de ESG, abreviação de fatores ambientais, sociais e de governança. Adotar os princípios de ESG e se manifestar sobre as questões climáticas tornou-se comum nos Estados Unidos nos últimos anos. Os executivos-chefes alertaram sobre os perigos da mudança climática. Bancos e gerentes de ativos formaram alianças para eliminar gradualmente os combustíveis fósseis. Trilhões de dólares foram alocados para investimentos sustentáveis. Ao mesmo tempo, houve uma reação negativa, com os republicanos alegando que os bancos e os gestores de ativos estavam apoiando políticas progressistas com seus compromissos climáticos. Alguns estados, incluindo Texas e Virgínia Ocidental, proibiram os bancos de fazer negócios com o estado se as empresas estivessem se distanciando das empresas de combustíveis fósseis. E no final de 2022, Jordan iniciou uma investigação antitruste sobre o grupo, chamando-o de “cartel corporativo obcecado pelo clima”.

Publicidade

Na quinta-feira, ele disse em uma postagem no X que a notícia representava “grandes vitórias para a liberdade e a economia americana, e esperamos que mais instituições financeiras sigam o exemplo e abandonem as ações colusivas de ESG”.

Wall Street é o principal centro do mercado financeiro global Foto: Mark Lennihan / AP

Mindy Lubber, executiva-chefe da Ceres e membro do comitê de direção da Climate Action 100+, contestou a noção de que a nova estratégia representava uma mudança em relação ao foco na divulgação aprimorada.

“A fase dois não é muito diferente”, disse ela. “É basicamente os investidores trabalhando com as empresas e dizendo: ‘OK, vocês divulgaram o risco. Só queremos saber como vocês vão lidar com ele’. Porque é isso que os investidores querem. Como vocês estão lidando com o risco?”

Lubber disse que estava desapontada com o fato de os grandes gestores de ativos terem se retirado da Climate Action 100+, mas esperava que eles continuassem a se esforçar para reduzir os riscos apresentados pelas ondas de calor, inundações, incêndios e tempestades que estão sendo agravados pelo aquecimento global causado pelo homem. “Não se pode criar uma nova teoria de que o risco climático não é mais um risco financeiro relevante”, disse ela.

Várias das empresas que desistiram da Climate Action 100+ disseram que continuavam comprometidas com a questão. O JPMorgan disse que tinha uma equipe de 40 pessoas trabalhando em investimentos sustentáveis e que acreditava que “as mudanças climáticas continuam a apresentar riscos e oportunidades econômicas relevantes para nossos clientes”.

Aron Cramer, executivo-chefe da BSR, uma consultoria de negócios sustentáveis, disse que as empresas de Wall Street estavam respondendo à pressão política, mas não abandonando totalmente seus compromissos com o clima.

“O custo político aumentou, o risco legal aumentou”, disse ele. “Dito isso, essas empresas não estão dando meia-volta”, acrescentou. “Elas continuam a considerar o clima. Isso não está indo embora. Está se adaptando ao ambiente atual.”

Publicidade

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.