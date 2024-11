Haddad age como bombeiro para baixar temperatura entre banqueiros em SP; leia bastidor

Logo chegaram Sidney e o presidente do Conselho de Administração do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco Cappi. Pouco a pouco, os banqueiros foram surgindo na antessala reservada aos convidados do evento. Haddad usou o tête-à-tête para antecipar o que viria a fazer uma hora depois no palco, diante de 503 convidados: tentar acalmar os ânimos quanto ao compromisso do governo Lula com as contas públicas. A julgar pelo humor dos banqueiros na saída do almoço, conseguiu.

A reportagem do Estadão ouviu quatro dirigentes de grandes bancos e dois empresários, todos falaram em condição de anonimato. Antes de Haddad entrar em cena, a visão era de que seria difícil o governo Lula reverter as expectativas negativas geradas pelo que julgam um “erro de comunicação” na condução dos anúncios desta semana. Depois, as mesmas pessoas se diziam convencidas pelo discurso do ministro.