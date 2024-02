Haddad encontra Lula nesta terça para discutir reoneração da folha: ‘ambiente está mais favorável’

Na avaliação do ministro, o ambiente hoje está “muito mais favorável” para o Executivo “sentar e discutir” o assunto com o Congresso ao longo do próximo mês, reforçando a expectativa de que, em breve, as negociações sobre a desoneração sejam finalizadas.

“O Ministério nunca se furtou a sentar à mesa com o Congresso para encontrar um denominador comum. Eu penso que hoje o ambiente está muito mais favorável para a gente sentar e discutir isso ao longo do próximo mês e, quem sabe, até finalizar as negociações e concluir esse processo”, disse.