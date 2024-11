No livro “Calma sob Pressão”, Henrique Meirelles, ex-ministro da Fazenda e ex-presidente do Banco Central, compartilha episódios marcantes de sua vida, incluindo um episódio em que esteve sob a mira de um revólver e interações com figuras como Donald Trump.

O livro traz à tona histórias de superação e momentos decisivos de sua carreira, destacando a habilidade de manter a calma em situações tensas, daí o título da obra. Ele narra experiências desde a sua juventude, como quando evitou ser atingido por tiros em Goiânia (GO), até sua carreira executiva e política, destacando a importância da serenidade em momentos críticos.

Em livro, Meirelles detalha bastidores da política econômica brasileira. Foto: Tiago Queiroz/Estadão

A publicação traz ainda curiosidades, como Meirelles ter tido um motorista que havia cometido uma série de homicídios. Há ainda detalhes dos bastidores da política econômica brasileira, com a resistência de Meirelles em ceder a pressões para reduzir a taxa de juros e relatos sobre sua relação com figuras políticas. Quer saber mais? Leia a entrevista completa com Henrique Meirelles, disponível neste link.