De iFood a Felipe Neto, benefício fiscal criado na pandemia ainda paga R$ 9,7 bilhões em 2024

Segundo dados do Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil (FOHB), o setor registrou 60% de ocupação entre janeiro a setembro deste ano. Além disso, o Ministério do Turismo divulgou recentemente um estudo apontando aquecimento do mercado, com uma receita de R$ 218 bilhões no setor de turismo em 2023 – aumento de 37% em relação ao ano anterior.

O Airbnb, que atua no segmento de turismo e aluguel de hospedagem, argumentou que “o setor foi impactado pela pandemia do covid-19 e pelas necessárias medidas que restringiam o fluxo de pessoas para lazer e trabalho.” A rede de restaurantes Madero, por sua vez, afirmou que o grupo usufrui do Perse “devidamente habilitada pela Receita Federal do Brasil”.

A J. B. World, dona do parque Beto Carreiro World, afirmou, em nota assinada pelo CEO Alex Murad, que o Perse foi essencial para a companhia atravessar pandemia “sem nenhuma demissão”, “mostrando como políticas públicas podem ajudar o setor a superar dificuldades e planejar novos avanços”.

As demais empresas citadas não responderam à reportagem.