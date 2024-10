Impasse na Aneel põe em dúvida se irmãos Batista terão respaldo total para assumirem empresa

Nesta terça-feira, 8, a diretoria da Aneel iria analisar o processo administrativamente, mas o relator, Fernando Mosna, retirou o caso da pauta, também monocraticamente. Ele se ancorou no regimento da agência e apontou perda de objeto para o caso diante do despacho do diretor-geral. A Âmbar ainda poderá entrar com recurso dessa decisão.

A empresa dos irmãos Batista foi chamada para assinar o contrato, assumir a Amazonas Energia e pretende formalizar o ato, mas queria ter o respaldo administrativo da Aneel para entrar no negócio com segurança total. Executivos da companhia foram pegos de surpresa com a retirada do processo da pauta da Aneel. Agora, avaliam os impasses jurídicos. Procurada, a Âmbar não se manifestou.