Segundo a ACSP, o recuo aponta uma elevação do pessimismo entre os consumidores. A pesquisa, que contou com a participação de 1.679 famílias de diversas regiões, capitais e cidades do interior do Brasil, revelou uma diminuição da confiança em todas as regiões, com destaque para o Centro-Oeste e Norte.

Além disso, todas as classes socioeconômicas, especialmente a classe C, demonstraram um recuo na confiança. Os dados apontam ainda para uma piora na percepção das famílias sobre sua situação financeira atual e as expectativas futuras, incluindo renda e emprego. Isso reflete uma sensação de insegurança no mercado de trabalho, contribuindo para o cenário negativo, segundo os dados da sondagem. Como consequência, houve uma redução significativa na disposição dos consumidores para realizar compras de alto valor, como veículos e imóveis, além de uma queda na intenção de adquirir bens duráveis, como eletrodomésticos.