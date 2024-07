Como a inteligência artificial descobriu, dos EUA, um depósito gigante de cobre na África

Olhando para as telas de seus computadores na Califórnia, no ano passado, os pesquisadores de dados viram uma fortuna subterrânea entrar em foco.

O que viram os transportou por 16 mil quilômetros através do mundo, até a Zâmbia, e depois mais uma milha (cerca de 1,6 km) diretamente para dentro da Terra. Um rico filão de cobre, nas profundezas do leito rochoso, apareceu diante deles, com seus contornos revelados por uma complexa tecnologia orientada por inteligência artificial que eles vinham construindo meticulosamente havia anos. Na quinta-feira, a empresa deles, a KoBold Metals, informou a seus parceiros comerciais que provavelmente se trata da maior descoberta de cobre em mais de uma década. De acordo com suas estimativas, revisadas pelo The New York Times, a mina produziria pelo menos 300.000 toneladas de cobre por ano quando estiver totalmente operacional. Isso corresponde a um valor de bilhões de dólares por ano, durante décadas.

O New York Times também analisou uma avaliação independente de terceiros sobre as estimativas da KoBold, que, embora um pouco mais conservadora do que a da própria empresa, corroborou amplamente o tamanho do depósito. Em uma declaração, a KoBold disse que esperava que o valor da mina crescesse porque ainda não havia mapeado toda a extensão de seu minério de maior grau.

Um local de exploração administrado pela KoBold Metals em Chililabombwe, Zâmbia, em junho Foto: Zinyange Auntony/NYT

Esse é o primeiro sucesso confirmado de uma empresa que espera transformar radicalmente a maneira como encontramos metais essenciais não apenas para o setor de tecnologia, mas também para a luta contra as mudanças climáticas. O significado geopolítico é vasto. A descoberta da KoBold ocorre em um momento em que os Estados Unidos e a China estão cada vez mais em conflito pelo acesso global aos minerais necessários para a fabricação de tecnologias de energia limpa.

A KoBold teve origem há meia década, quando os barões do Vale do Silício perceberam tardiamente o que estava por vir.

Seus produtos haviam se tornado a espinha dorsal da economia dos Estados Unidos. Mas seus negócios não poderiam crescer muito mais sem um aumento gigantesco na mineração de um punhado de matérias-primas que formam as baterias, sem as quais tudo, desde telefones celulares até caminhões elétricos, simplesmente não pode funcionar. Elas precisavam de muito mais cobre, cobalto, lítio e níquel.

Centenas de novas minas seriam necessárias, calculam os analistas. E não apenas para produtos de consumo, mas também para as baterias de íon-lítio do tamanho de uma casa, necessárias para o backup das redes de energia do país, à medida que a energia solar e eólica diminui e diminui.

Os data centers de I.A. exigem grandes quantidades de cobre. Armamentos avançados requerem níquel e cobalto.

Em duas décadas de produção, a descoberta da KoBold na Zâmbia produziria cobre suficiente para 100 milhões de baterias de veículos elétricos de tamanho médio atuais.

Uma mina a céu aberto abandonada em Chingola, Zâmbia Foto: Zinyange Auntony/NYT

“Quanto mais você percebe o quanto dependemos dessas tecnologias, mais se pergunta: como diabos fomos tão lentos para perceber que precisávamos de grandes quantidades de matéria-prima para tornar tudo isso possível?”, disse Connie Chan, sócia da Andreessen Horowitz, a maior empresa de capital de risco dos Estados Unidos, e uma das primeiras investidoras da KoBold.

O setor de mineração tradicional não tinha uma solução convincente. Usando técnicas de exploração praticamente inalteradas em um século, o custo de novas descobertas estava aumentando enquanto o ritmo das descobertas diminuía. Investidores de fundos de private equity americanos e europeus, que administram coletivamente trilhões de dólares em ativos, incluindo aqueles fundados por gigantes do Vale do Silício, como Bill Gates e Sam Altman, da OpenAI, juntaram-se a empresas industriais mais tradicionais para colocar centenas de milhões de dólares na KoBold. Ela já tem 60 projetos de exploração em vários países. Em alguns casos, como na Zâmbia, onde se espera que a produção comece no início da década de 2030, ela planeja ter participações nas próprias minas.

Seu executivo-chefe e cofundador, Kurt House, abraça o potencial de geração de dinheiro da tecnologia da KoBold. Ele gosta de dizer: “Não preciso ser lembrado novamente de que sou um capitalista”.

O trabalho está prestes a se tornar muito menos teórico.

Os funcionários da KoBold no campus da Universidade de Stanford, na Califórnia, apontaram peculiaridades geológicas em um banco de pedra Foto: Mike Kai Chen/NYT

A KoBold está investindo US$ 2,3 bilhões em sua primeira mina e está negociando parcerias complicadas com empreiteiras e governos. Ela está contando com o governo dos EUA para financiar uma nova ferrovia para exportar o cobre. E, como os barões da mineração de antigamente, seus líderes logo serão expostos às compensações sociais e ambientais que quase toda mineração apresenta. Múons e detectores de mineração Em uma rua residencial tranquila em Oakland, Califórnia, Tom Hunt, que lidera uma equipe de cientistas de dados na KoBold, reuniu colegas no Zoom. Sua configuração era essencialmente de colarinho branco. Ele e sua esposa, Lauren, compartilham um espaço para trabalhar em casa. Quando ele ficava animado explicando algo, ela dava uma olhada da varanda. As poucas pistas sobre sua vida e seu trabalho estavam em sua mesa, onde um modelo em miniatura da descoberta de cobre na Zâmbia estava abaixo de um bilhete de Lauren dizendo o quanto ela o amava. Do sul da Califórnia, estava Daniel Snowden-Ifft, chefe do departamento de física da Occidental College, em Los Angeles. Ele dedicou grande parte de sua carreira à procura de matéria escura. "Passei 20 anos e nunca encontrei nada", disse ele. Agora, ele está desenvolvendo um dispositivo que KoBold poderá usar para encontrar membros especialmente valiosos da tabela periódica. Seu dispositivo seria baixado em um furo de perfuração, de onde identificaria múons, partículas subatômicas infinitesimais, e enviaria leituras de densidade do mundo subterrâneo oculto.

É uma técnica que seria nova na mineração, mas tem um registro comprovado, embora incomum. Anteriormente, ela foi usada para descobrir a localização de câmaras funerárias em pirâmides egípcias. Os pesquisadores estudaram seu potencial para identificar túneis transfronteiriços ilegais.

Trabalhadores fotografaram amostras Foto: Zinyange Auntony/NYT

O detector de múons está na extremidade futurista do crescente banco de dados da KoBold, chamado TerraShed. No outro, há mapas de papel amarelado e relatórios datilografados que acumulam teias de aranha nos arquivos de mineração da Zâmbia, muitos com um século de idade ou mais, que o KoBold está digitalizando. Em outros lugares, a KoBold coleta suas próprias leituras magnéticas e de radar, sobrevoando territórios promissores com Cessnas modificados.

O TerraShed inclui dezenas de milhões de documentos que podem ser sobrepostos para gerar modelos tridimensionais do que pode estar abaixo.

“Achamos que a era fácil da mineração já passou”, disse Hunt, que entrou para a KoBold depois de trabalhar no Google e em outras empresas do Vale do Silício.

A descoberta da KoBold é um exemplo disso. A área da Zâmbia onde ela foi encontrada é conhecida pelo cobre. De fato, seu nome é Província de Copperbelt. Ainda assim, ninguém havia conseguido encontrar esse veio de um quilômetro de profundidade até que a KoBold o fez, bem debaixo do nariz de todos.

As economias da Zâmbia e de sua antecessora da era colonial, a Rodésia do Norte, há muito tempo são definidas pelo cobre, um material que os seres humanos buscam há milênios. Bem antes de o fio elétrico anunciar a era moderna da eletricidade, o cobre era essencial para a fabricação de ferramentas da Idade do Bronze. Muitas das melhores minas da Zâmbia foram originalmente descobertas simplesmente porque as autoridades coloniais notaram que a população local já as estava explorando, às vezes há séculos.

Encontrar outros metais para baterias apresentará desafios maiores.

O lítio, por exemplo, não era muito procurado até algumas décadas atrás. House, executivo-chefe da KoBold, disse que é exatamente por isso que o setor de exploração precisa ser criativo. “Não perfuramos em busca de metais, mas sim de informações”, disse ele. “Isso transforma a ciência em eureca.”

House estimou que o TerraShed continha cerca de 3% dos dados geológicos disponíveis no mundo.

De volta à tela do Zoom de Hunt, Audrey Lawrence, que gerencia o TerraShed, levantou as mãos acima da cabeça e as estendeu para tentar explicar o quanto 3% já é grande. Ao fazer isso, ela disparou a reação automática de fogos de artifício do Zoom.

Os zambianos serão beneficiados?

A descoberta da KoBold parece ser uma prova de conceito com potencial de grande retorno para os investidores. E os parceiros da empresa incluem a própria Zâmbia: A empresa estatal de mineração detém 20%.

O fato de que os zambianos serão beneficiados, no entanto, está longe de ser uma conclusão precipitada. A mineração deixou resíduos empilhados em toda a província de Copperbelt, gerando processos judiciais. Um caso alega que os rios locais, em um determinado momento, ficaram azuis com os rejeitos de cobre. E, apesar de um século de mineração, a Zâmbia continua sendo um dos países menos desenvolvidos e mais endividados do mundo.

“O valor do cobre que saiu da Zâmbia é de centenas de bilhões de dólares. Tenha esse número em mente e olhe ao seu redor na Zâmbia”, disse Grieve Chelwa, economista zambiano. “O vínculo entre recurso e benefício foi rompido.”

Depois de avaliadas, as amostras têm seus resultados inseridos em um banco de dados Foto: Zinyange Auntony/NYT

Os maiores investidores da KoBold são os herdeiros desse legado de desigualdade. O cobre da Zâmbia ajudou a construir as economias nas quais se baseiam as fortunas do Vale do Silício. A KoBold afirma que seu objetivo é elevar as comunidades locais e atraiu alguns dos melhores geólogos da Zâmbia de volta ao país, vindos do exterior.

Mas, dado o tipo específico de mina que a KoBold planeja escavar, não está claro se muitos moradores locais serão contratados. As minas subterrâneas, como será o caso desta, normalmente empregam muito menos pessoas do que as minas a céu aberto.

Kennedy Bondola, 40 anos, trabalhou em uma mina a céu aberto próxima por 15 anos até que ela quase se esgotou. Ele mora em Kawama, um vilarejo logo acima da descoberta da KoBold. Kawama é pobre, mas cheia de recursos. Em uma tarde recente, sua rua principal estava movimentada com soldadores consertando utensílios domésticos. Os donos de bares fabricavam sua própria bebida alcoólica. Outros contrabandeavam farinha de milho para o Congo, a uma ou duas milhas de distância, onde o preço pode dobrar.

Com uma nova mina, disse Bondola, Kawama só poderia crescer de uma forma: para cima. “Talvez ela se torne uma cidade de verdade”, disse ele.

A equipe da KoBold ainda está determinando exatamente onde cavar o poço da mina. Há um lago diretamente acima do minério e uma grande rodovia, além do vilarejo de Kawama.

“Para uma descoberta tão valiosa, não há nada na superfície que não possamos mover”, disse George Gilchrist, um geólogo sul-africano que está liderando a exploração da KoBold na Zâmbia.

Jovens conduzem cabras e porcos até o posto de fronteira de Kasumbalesa, na Zâmbia, uma passagem usada para o comércio com a República Democrática do Congo Foto: Zinyange Auntony/NYT

Em uma entrevista na capital, Lusaka, o presidente da Zâmbia, Hakainde Hichilema, disse que uma forma de garantir maiores benefícios seria o país possuir mais da mina. Ele disse que estava pressionando a KoBold a aumentar a participação da empresa estatal de mineração para mais de um terço. O dinheiro extra “nos permitirá investir em setores que normalmente são difíceis para nós”, disse ele.

Hichilema está desesperado por receitas.

Mais de um terço de seu orçamento é destinado ao pagamento de dívidas internacionais, deixando pouco para a saúde e a educação. A maior parte da capital recebe apenas algumas horas de eletricidade por dia. Será preciso mais do que uma participação um pouco maior em uma mina, por maior que ela seja, para resolver isso.

“Os benefícios dessa mina para a Zâmbia”, disse o Dr. Chelwa, ‘são puramente teóricos neste momento’.

Para o governo dos Estados Unidos, os benefícios são muito mais claros.

“Somos a cabeça de ponte americana na África”, disse Jennifer Fendrick, diretora de assuntos governamentais da KoBold. “E é assim que o governo vê isso.” Antes de ingressar na KoBold, ela foi estrategista sênior do Departamento de Estado para minerais essenciais.

Embora o governo dos Estados Unidos não tenha investido diretamente na KoBold, ele está subscrevendo parcialmente uma ferrovia de US$ 2,3 bilhões para a costa angolana a partir da província de Copperbelt, permitindo que o cobre seja mais facilmente transportado para os Estados Unidos. É o maior investimento de Washington para alcançar Pequim na disputa pelo metal para baterias na África.

Recentemente, House se preparou para se reunir pessoalmente com Hichilema. Ele estava acompanhado de seus principais investidores e de Linnisa Wahid, a embaixadora interina dos EUA. House, usando um distintivo de lapela com as bandeiras dos Estados Unidos e da Zâmbia, pediu a ajuda de Wahid quando falou sobre a ferrovia.

“Sua afirmação naquele momento seria ótima”, disse ele.

Embora os interesses de mineração dos EUA na Zâmbia estejam progredindo, o acesso às reservas de cobalto do vizinho Congo é mais complicado. As empresas sediadas na China são proprietárias ou têm participações importantes na maioria dos locais de produção de cobalto no Congo, que produziu 76% do suprimento mundial no ano passado.

As autoridades do governo Biden estão debatendo se devem suspender as sanções contra um bilionário executivo de mineração israelense acusado de criar uma rede de práticas corruptas nas minas do Congo. As sanções dissuadiram as empresas americanas de investir no país.

Há outras maneiras de os Estados Unidos obterem metais para baterias, mas elas enfrentam grandes obstáculos. Partes do leito marinho são ricas em minerais essenciais, mas há anos existe uma disputa sobre como, ou se, os oceanos devem ser minerados. E mais minas poderiam ser abertas dentro dos próprios Estados Unidos, mas essa perspectiva atraiu objeções, principalmente das comunidades indígenas.

O fato de os Estados Unidos manterem suas metas climáticas também depende da eleição presidencial deste ano. Uma vitória do ex-presidente Donald J. Trump muito provavelmente reduziria severamente os incentivos à transição energética.

Por enquanto, o governo Biden está avançando.

“Precisamos de 25 vezes mais cobalto do que extraímos atualmente”, disse Jose W. Fernandez, principal autoridade de energia do Departamento de Estado, em uma entrevista em Nova York recentemente, sem mencionar todos os outros metais e minerais que estão remodelando a economia global. “Temos que entrar no ringue. Seremos criticados se falharmos.”

