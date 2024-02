Como consequência, a taxa de inflação acumulada em 12 meses arrefeceu pelo quarto mês consecutivo, passando de 4,62% em dezembro de 2023 para 4,51% em janeiro de 2024. A meta de inflação perseguida pelo Banco Central em 2024 é de 3,0%, com teto de tolerância de 4,50%.

“A composição do IPCA de janeiro não foi benigna. A inflação de serviços registrou patamar baixo por influência do item passagem aérea, mas acumula alta de 5,6% em 12 meses, patamar elevado”, apontou Claudia Moreno, economista do C6 Bank, em comentário. “Nossa previsão é que a inflação continue acima do centro da meta em 2024, principalmente pela desaceleração lenta dos preços dos serviços, que sofrem a influência do mercado de trabalho aquecido. Projetamos que o IPCA termine o ano com alta em torno de 5%”, acrescentou.

A surpresa com a inflação de serviços foi puxada, principalmente, pelos serviços bancários, o que contribui para que o resultado do IPCA de janeiro não altere o plano de voo do Banco Central para a política monetária, avaliou a economista Luciana Rabello, do Itaú Unibanco. O Itaú prevê alta de 3,6% para o IPCA em 2024 e estima que a taxa básica de juros, a Selic, desça a 9% ao ano ao fim do ciclo de cortes, que seria em setembro.