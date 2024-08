Ao adotar o limite inferior do intervalo como meta, por um lado, o governo se arrisca a não cumprir a meta caso ocorra alguma imprevisibilidade ou que alguma previsão de receita ou de despesa não se cumpra. Neste caso, a expectativa é que o governo mude a meta. Ou seja, voltamos à estaca zero na questão fiscal. Por outro lado, a tendência é que a trajetória de dívida cresça a taxas mais elevadas no futuro próximo, o que tende a aumentar os prêmios de risco do País e as taxas de juros demandadas pelos investidores para financiar a dívida do Brasil.

A esses fatores junta-se o fato de que existe consenso entre analistas de que o arcabouço fiscal, da forma como está desenhado hoje, é insustentável no longo prazo. Primeiro, por causa do impasse entre Legislativo e Executivo em torno da necessidade de aprovar legislação para aumentar a carga tributária, indispensável para aumentar as receitas de impostos para financiar os aumentos de gastos já projetados.

Segundo, por causa do aumento dos gastos com previdência (INSS) e assistência social (BPC) decorrente da política de reajuste real do salário mínimo, que indexa os pisos desses programas, e dos mínimos constitucionais de saúde e educação, que são vinculados às receitas tributárias.