Imediatamente, os mercados ficaram nervosos, temendo a chegada de uma recessão não antecipada, com muitos analistas culpando a demora do banco central americano para iniciar a redução das taxas de juros.

Em paralelo, certos ativos de risco ainda têm um ajuste considerável a fazer, devido à bolha criada pela euforia com a inteligência artificial. Os preços das principais empresas subiram a ponto de exigir a projeção de crescimentos extraordinários por mais de duas décadas para justificá-los.

Finalmente, a mudança na política monetária japonesa, consubstanciada por duas elevações de juros, detonou uma bomba no mercado financeiro local, expressa por uma queda de 13% do Nikkei e a aceleração do desmonte de operações de “carry-trade” (tomada de empréstimos em iene para carregar ativos em outras moedas, inclusive o real).