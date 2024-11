Opinião | Objetivos de agendas do governo se perdem ao tentar não desagradar a grupos de interesse

A carga tributária brasileira está em torno de 33% do PIB, próxima do patamar médio de países da OCDE. Contudo, a qualidade dos serviços públicos oferecidos é inferior. Existe, portanto, uma preocupação legítima com a eficiência dos gastos públicos brasileiros. Ainda assim, grande parte do debate sobre gastos se concentra no “quanto gastar”, ou seja, no tamanho do Estado que se deseja, deixando de lado a reflexão sobre o papel que queremos que o Estado exerça.

O Brasil é também um dos países com o sistema tributário mais regressivo do mundo, marcado pela alta dependência de impostos sobre o consumo e um Imposto de Renda pouco progressivo, com baixa tributação sobre os mais ricos. Taxamos um montante considerável do que produzimos, gastamos mal e taxamos de forma injusta. O debate precisa incluir três dimensões: quanto se gasta, como se gasta e qual a fonte da arrecadação.

Nesta semana, o governo anunciou um pacote de cortes de gastos com medidas para limitar o crescimento de despesas obrigatórias, alinhar os gastos ao novo arcabouço fiscal e reforçar a chamada “justiça tributária”. Porém, o anúncio gerou frustrações. Quem espera austeridade fiscal aponta a falta de clareza sobre a efetividade das medidas. Quem busca um Estado mais justo também se decepcionou: as propostas incluem isenção de IR para quem ganha até R$ 5 mil e um aumento modesto na tributação dos mais ricos, além de uma menção vaga sobre taxação de dividendos.