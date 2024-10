Um leilão da Caixa Econômica Federal vai disponibilizar 500 imóveis em todo o Brasil com descontos de até 55%. A sessão é realizada pela casa Fidalgo Leilões em seu site oficial, recebendo lances a partir das 10h do dia 21 de outubro, com encerramento às 10h do dia 30 de outubro. O lance inicial mais em conta é de R$ 31,7 mil. Já o de maior valor é de R$ 3,15 milhões.

Estão disponíveis 479 imóveis residenciais, 2 comerciais e 13 terrenos. Os lotes estão espalhados em diversas cidades de todas as regiões do País. Para consultar os lotes, o interessado deve acessar a página do leilão de ID 3170, disponível neste link.

Caixa Econômica Federal faz leilão com 500 imóveis Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

PUBLICIDADE No edital, está prevista uma comissão de 5% da proposta (não incluso do lance), que deve ser paga ao leiloeiro pelo arrematante no dia da arrematação. Já o pagamento pelo imóvel, que deve ser feito à vista, tem o prazo de 2 dias após a homologação. As regras também afirmam que quem fez os lances deve saber que o imóvel pode ter pendências diversas. Porém, a Caixa paga as despesas Propter Rem, como condomínio. Serão pagos também IPTU e ITR em aberto até a data da venda desde que não ultrapassem R$ 1.000. Débitos acima desse valor são de responsabilidade do comprador.

Os débitos não devem estar prescritos e devem ser devidamente comprovados, limitados à competência da data da assinatura do contrato (para compras com FGTS) ou à data do pagamento do valor total da compra (para aquisição 100% com recursos próprios).

Pessoas físicas ou jurídicas podem participar do leilão. Para isso, é necessário apresentar documentos previstos no edital. O resultado do leilão será publicado no site www.caixa.gov.br/imoveiscaixa, na aba “Resultado das Licitações”.