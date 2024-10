Os americanos que pensam em cachorros-quentes parecendo pedra, burritos congelados e lanches salgados quando imaginam comer em um posto de gasolina ou parada de caminhões podem se surpreender em sua próxima viagem: as lojas de conveniência dos EUA estão oferecendo mais e melhores opções, embora não necessariamente mais saudáveis.

PUBLICIDADE De redes como 7-Eleven a cadeias regionais como QuikTrip, os operadores de “c-stores”, como são conhecidos no comércio, estão buscando inspiração no exterior para lanches rápidos, adicionando áreas de assento em algumas localidades, expandindo seus cardápios de café para competir com o Starbucks e experimentando refeições feitas sob encomenda para famílias ocupadas. Essas mudanças estão acontecendo enquanto as lojas de conveniência buscam maneiras de compensar a desaceleração nas vendas de cigarros, mapas e refrigerantes. Tentando atrair o paladar dos clientes com sanduíches frescos de deli e hambúrgueres personalizáveis, as humildes lojas de alimentos querem se tornar uma alternativa aos restaurantes de fast-food para americanos ocupados que desejam opções fáceis, interessantes e menos caras.

“Foi uma jornada de décadas para passar de uma comida percebida como desespero para uma que se tornou um destino”, disse Jeff Lenard, vice-presidente de iniciativas estratégicas da Associação Nacional de Lojas de Conveniência.

O funcionário da Sheetz, Dylan Sachs, prepara um sanduíche de café da manhã na loja de conveniência, na quinta-feira, 17 de outubro de 2024 Foto: Matt Slocum/AP

Base de clientes que surgiu na pandemia

Antes conhecidas pelo café da manhã e almoço, cadeias de conveniência como a Wawa, com mais de mil locais na Costa Leste, bem como pequenos operadores como Rutter’s, com sede em York, Pensilvânia, expandiram para o horário do jantar com sopas, pratos de frango e peixe.

A Rutter’s, que opera 90 lojas, planeja um novo formato de loja com assentos ampliados enquanto adiciona 50 novas localizações nos próximos cinco anos. A Casey’s General Stores, o terceiro maior operador de lojas de conveniência do país, com 2.500 pontos de venda, principalmente no Centro-Oeste e no Sul, introduziu sanduíches quentes de frango, porco e hambúrguer em pães estilo brioche este ano.

A empresa, já conhecida por servir pizza que os clientes apreciam, criou um menu por tempo limitado que incluía tortas e sliders feitos com carne de porco defumada, molho barbecue e picles. “Estamos realmente abordando isso como um restaurante, como sempre fizemos, mas agora mais do que nunca”, disse Carrie Stojack, vice-presidente de marca e insights estratégicos da rede com sede em Iowa. “Os preços subiram muito. Então o que está acontecendo é que as lojas de conveniência estão se tornando uma opção realmente viável para os clientes.”

Publicidade

Seguindo essa tendência, as lojas de conveniência estão expandindo os serviços de entrega para aproveitar uma base de clientes que descobriram durante a pandemia. A 7-Eleven planeja expandir seu aplicativo de entrega 7Now para todo o país, permitindo que os usuários recebam pizza, os famosos Slurpees da rede e milhares de outros itens diretamente em suas portas.

Inflação e queda na venda de cigarros

A maior rede de lojas de conveniência do país, de propriedade da empresa japonesa Seven & i Holdings, oferece itens selecionados do Japão, como frango teriyaki, bolinhos de arroz, rámen de missô e asinhas de frango com molho agridoce em algumas localidades dos EUA e nas recentemente adquiridas lojas Speedway e Stripes.

Visitantes no Japão e no Havaí muitas vezes respondem com inveja e espanto ao provarem o que é oferecido em uma 7-Eleven em Tóquio ou Honolulu. A subsidiária norte-americana da rede disse que trabalha com alguns dos mesmos fabricantes de alimentos e comissários que atendem a Seven-Eleven Japão.

“Nossa equipe busca inspiração em todo o mundo para introduzir novos itens como donuts de mangonada com Tajín, sliders de porco ao molho barbecue, tigelas de curry de frango e sanduíches de café da manhã’, disse a subsidiária em comunicado após recusar pedidos de entrevista.

PUBLICIDADE A Seven & i Holdings revelou no início deste mês planos para fechar 444 localidades nos EUA devido à desaceleração das vendas, pressões inflacionárias e uma queda acelerada nas compras de cigarros. A empresa também está avaliando uma oferta de compra da Alimentation Couche-Tard, dona canadense das lojas de conveniência Circle K. A comida atraente das lojas de conveniência não é totalmente nova e varia amplamente por região. Buc-ee’s, a cadeia nascida no Texas com 50 lojas no Sul, tem fãs que param regularmente para comer tacos no café da manhã e lanches como puffs de milho caramelizados chamados Beaver Nuggets. Os residentes da Pensilvânia, por outro lado, debatem felizmente os méritos culinários relativos das comidas da Wawa (eles recomendam o “Gobbler”, um sanduíche quente de peru com recheio, molho e molho de cranberry), Sheetz (o extenso menu de comidas quentes e personalizáveis inclui bagels de café da manhã e quesadillas) e Landhope Farms, amado por seus cones de sorvete feitos à mão e milkshakes. Vídeos no TikTok e YouTube de pessoas comendo apenas comida de lojas de conveniência por um dia ou comparando os pratos de diferentes cadeias ajudaram a aumentar o interesse por comida na estrada.

Publicidade

Anderson Nguyen, de 26 anos, criador de conteúdo no TikTok com sede em San Francisco, experimentou o frango e o macarrão com queijo da Krispy Krunchy Chicken, que opera a maioria de suas localizações dentro de postos de gasolina e lojas de conveniência. “Eu geralmente não compro muitas coisas dessas lojas de conveniência”, disse Nguyen. Mas ele disse que sua experiência no Krispy Krunchy Chicken o faria reconsiderar./AP

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.