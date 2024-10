O desenho do que será carregar um veículo elétrico no futuro está se tornando cada vez mais parecido com algo entre uma parada de caminhão e uma sala VIP de aeroporto. A maioria dos carregadores públicos hoje está localizada em estacionamentos, muitas vezes com apenas três ou quatro máquinas ao lado de um hotel ou supermercado. Os motoristas ficam expostos às condições climáticas, e, a menos que precisem fazer compras, acabam presos dentro dos carros enquanto esperam que as baterias carreguem.

PUBLICIDADE No entanto, empresas de carregamento e montadoras estão reconhecendo a necessidade de estações com melhores comodidades: restaurantes, banheiros limpos e modernos, assentos confortáveis e coberturas que protejam da chuva, neve e sol. Afinal, mesmo os carregadores mais rápidos demoram pelo menos 30 minutos para recarregar totalmente um veículo, então os motoristas podem muito bem aproveitar a espera. Essas conveniências podem atrair motoristas em potencial para fazer a mudança para veículos elétricos, impulsionando ainda mais a transição. “A mudança no carregamento de veículos elétricos é uma oportunidade para reinventar completamente a experiência de reabastecimento”, disse Christopher Hawthorne, crítico sênior da Escola de Arquitetura de Yale. O design dos postos de gasolina permaneceu amplamente inalterado por décadas, mas as instalações de carregamento de veículos elétricos não precisam seguir o mesmo caminho.

Estação de carregamento da Electrify America em Atlanta, nos EUA Foto: Megan Varner/Bloomberg

Café gratuito, bar de snacks e biblioteca

Neste verão, a Rivian Automotive Inc. transformou uma antiga oficina de ferreiro perto do Parque Nacional de Yosemite, nos EUA, em uma sala de carregamento, onde os motoristas podem tomar café gratuito e comer em um bar de snacks. Eles também podem relaxar em móveis feitos de sacos de dormir reciclados ou folhear livros em uma biblioteca no local. Há até uma exposição de rotas de escalada da famosa El Capitan de Yosemite em uma parede.

No ambiente urbano denso de São Francisco, a Electrify America LLC abriu uma estação drive-in com 20 carregadores de alta velocidade instalados em um grande espaço similar a uma garagem, que inclui salas climatizadas, Wi-Fi gratuito e banheiros com trocadores de fraldas. A estação representa uma parte significativa dos postos de carregamento rápido da cidade.

Esses são apenas dois exemplos de um número crescente de esforços para encontrar modelos de carregamento público que funcionem. Alguns motoristas ainda estão céticos quanto à conveniência e confiabilidade de encontrar opções de carregamento fora de suas garagens domésticas. Na verdade, ainda levará cerca de oito anos até que os carregadores de veículos elétricos se tornem tão comuns quanto os postos de gasolina.

Para muitos, a ideia de procurar carregadores em lojas não é atraente. Salas de espera combinadas com conjuntos de carregadores são uma solução potencial. Outra opção são estações que imitam postos de gasolina tradicionais, com pistas de passagem, iluminação brilhante e grandes coberturas visíveis da rua.

Publicidade

Barista e espaço para cães

A EVgo Inc., em parceria com a General Motors Co., planeja instalar 400 carregadores rápidos em instalações desse tipo. “Não queremos que as pessoas pensem na infraestrutura de carregamento como algo que as impede. Queremos que fiquem empolgadas com o que têm à disposição”, disse Dennis Kish, presidente da EVgo.

“Investir nesses locais de maneira diferenciada é uma forma de garantir que alcançaremos esse objetivo.” Ele também observou que a empresa está vendo maior utilização e satisfação dos clientes em seus postos de carregamento mais desenvolvidos. Estações com comodidades também aumentam a segurança dos clientes e reduzem o risco de vandalismo dos carregadores, acrescentou.

Gabriel Daoud, analista da TD Cowen, acredita que oferecer produtos como refrigerantes e chicletes atrairá operadores de estações de carregamento, à medida que a competição pelos clientes se intensifica. “Com o tempo, o carregamento deve seguir o modelo dos postos de gasolina, onde se ganha pouca margem com o combustível, mas se lucra com outros serviços”, disse Daoud. “Eventualmente, precisará ser combinado com uma loja de conveniência para melhorar a economia.”

A Tesla Inc. foi pioneira no conceito de sala de espera para carregamento em 2017, abrindo uma na principal rodovia entre Los Angeles e São Francisco. A sala apresenta mercadorias com a marca Tesla, uma barista que faz bebidas espresso, e até um espaço designado para cães. Mas instalações de carregamento centralizadas como esta continuam sendo exceções, e não a regra.

“Conexão com os clientes”

Muitos na indústria ainda apostam em instalar carregadores em destinos onde as pessoas já querem ir, como restaurantes, lojas e atrações turísticas, permitindo que façam suas tarefas enquanto carregam seus veículos. Rick Wilmer, CEO da ChargePoint Holdings Inc., diz que o desafio é garantir que os motoristas possam encontrar carregadores com antecedência para viagens a lugares como lojas ou praias, e garantir que um carregador estará disponível quando eles chegarem. Ainda assim, estações principais oferecem benefícios tanto para motoristas quanto para empresas de veículos elétricos. O “Yosemite Outpost” da Rivian apela diretamente ao público-alvo de entusiastas do ar livre que dirigem as caminhonetes e SUVs elétricos da empresa. A Rivian planeja construir mais estações como essa, embora a empresa não tenha revelado quantas ou onde serão localizadas.

Publicidade

“Não se trata apenas de receita”, disse Paul Frey, vice-presidente de baterias, carregamento e produtos de aventura da Rivian. “Trata-se de definir quem somos como marca e construir uma conexão com nossos clientes.”

“Não vejo os postos de gasolina desaparecendo tão cedo”

A Electrify America, por outro lado, está focada exclusivamente em carregamento. Sua instalação em São Francisco, localizada no bairro central de SoMa, resolve um problema que há muito dificulta a adoção de veículos elétricos em cidades. “É difícil encontrar carregamento em áreas urbanas densas, como o centro de São Francisco”, disse Anthony Lambkin, vice-presidente de operações da Electrify America. “Muitos motoristas de veículos elétricos vivem em condomínios, então essa estação atende a uma necessidade real.” Instalações centralizadas fornecem aos motoristas um local confiável para carregar.

Em alta Economia Investimentos no exterior ao alcance de todos Presencialidade e múltiplos canais de atendimento: o cliente sempre em foco Como as economias globais conseguiram controlar a inflação sem entrar em recessão; entenda Atualmente, há cerca de 40 estações com mais de 170 carregadores em toda São Francisco, de acordo com dados do Departamento de Energia dos EUA. A sala de espera da Electrify America é a segunda maior estação da cidade, e a empresa planeja construir instalações semelhantes em outros centros urbanos. No entanto, essas estações centralizadas não são o único modelo de carregamento que a empresa está apostando. Elas são mais caras e complicadas de instalar do que carregadores individuais, exigindo mais eletricidade e espaço. De acordo com um relatório da BloombergNEF de 2022, um carregador rápido de 350 quilowatts custa em média cerca de US$ 77 mil, com custos mais altos nos EUA do que na Europa e na Ásia. A Electrify America não divulgou o custo de suas estações. A empresa também está instalando carregadores em postos de gasolina tradicionais, cujos proprietários querem fazer a transição para a era dos veículos elétricos. “Não vejo os postos de gasolina desaparecendo tão cedo”, disse Lambkin. “Só começaremos a chamá-los de ‘postos de abastecimento’.” “Desafio único” A utilização de carregadores públicos quase triplica quando eles estão localizados perto de serviços de alimentação, de acordo com uma pesquisa do think tank climático Next 10 e do Instituto de Estudos de Transporte da Universidade da Califórnia Davis. Motoristas na Califórnia são 37% mais propensos a escolher locais de carregamento com comodidades do que locais isolados. Ao mesmo tempo, as empresas e planejadores urbanos que estão projetando as estações de carregamento de hoje devem antecipar que os tempos de carregamento provavelmente diminuirão à medida que a tecnologia melhorar. Então, embora a abordagem de sala VIP de aeroporto seja popular hoje, as empresas ainda precisam olhar para o futuro.

Publicidade

“Como podemos projetar uma estação de carregamento que funcione quando leva 45 minutos para carregar um veículo, mas também quando leva apenas cinco ou 10 minutos?” questiona Hawthorne, crítico de Yale e ex-diretor de design da cidade de Los Angeles. “Isso torna o desafio único.” / BLOOMBERG/WP

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.