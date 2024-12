Opinião | Promover desindexação de preços abriria caminho para juros menores

Cálculo da autocorrelação temporal do IPCA (o nome é “correlograma”) entre janeiro de 2000 e outubro de 2024 mostra que aqui a correlação da inflação do mês em curso com o índice do mês anterior é de 62%, contra 51% nos EUA e apenas 9,7% no Reino Unido. Para uma defasagem de três meses, a correlação no Brasil é ainda de 26%, contra praticamente zero nos EUA e no Reino Unido. Outro tipo de indexação fica evidente no fato de que boa parte das aplicações financeiras está ainda atrelada à variação da taxa Selic.

Isso faz com que uma elevação de juros gere um efeito positivo instantâneo sobre a riqueza, reduzindo seu impacto sobre a contenção da demanda. A essa altura, LFTs e fundos DIs deveriam ser apenas memorabília de historiadores econômicos e colecionadores. Uma espécie de disco de vinil de economistas excêntricos. Mas não é assim. A indexação generalizada retroalimenta a inflação, diminuindo a potência da política monetária, o que exige juros ainda mais altos.