O DNA é a base formadora da vida. Esse código tem similaridade de 99,9% entre os seres humanos. A diferença de 0,1% representa características pessoais não determinadas pela sequência genética. Existe, portanto, um bom espaço para a construção das nossas individualidades a partir de escolhas virtuosas como um estilo de vida saudável e aberto a novos conhecimentos.

PUBLICIDADE Podemos utilizar o mesmo raciocínio com relação aos países. O Brasil tem um código DNA composto de indicadores que lhe conferem competitividade natural perante o mundo, entre os quais seu robusto mercado interno, a rica diversidade cultural, uma população afeita à democracia, recursos naturais e vocação para o crescimento. A fim de que esse potencial seja convertido em prosperidade plena, dependemos das escolhas da sua estrutura de poder decisório (Executivo, Legislativo e Judiciário). Isso porque o caminho tem encruzilhadas, como entre a austeridade ou a flexibilização orçamentária. Uma terceira via nos aponta uma via de equilíbrio, pelos parâmetros do tripé macroeconômico composto por meta de inflação, câmbio flutuante e responsabilidade fiscal. É a partir desse tipo de definição que passa a valer o ensinamento do dramaturgo grego Ésquilo. O pensador escreveu que ‘a disciplina é a mãe do êxito’, uma verdade que se provou universal e sobrevive à passagem do tempo.

Livre-arbítrio na economia nos faz viver mais e melhor Foto: Nilton Fukuda / Estadão

O avanço obtido no rating de risco estabelecido pela agência Moody’s ao Brasil tem origem no estado geral da nossa economia, com destaque para o crescimento econômico e as reformas. Alguns analistas questionaram o fato de não haver mais avanços em favor da disciplina fiscal.

Está aí a importância das escolhas. O DNA determina o regime geral da vida, mas o que nos faz viver mais e melhor é o livre-arbítrio, que deixa em nossas mãos decisões fundamentais para o futuro. A continuidade dos bons resultados da economia, como o crescimento do PIB, taxa de emprego sólida, renda em elevação e inflação sob controle será efeito direto do caminho a seguir.

Há um aquecimento no mercado interno bastante equalizado, e o desafio é garantir que este seja o início de um ciclo virtuoso e sustentável no longo prazo. Perseverar no caminho da ordem técnica e do método irá nos conduzir por bons ventos.

Os benefícios da disciplina também se manifestam no trabalho e na sociedade. Talento pessoal, bagagem intelectual e motivação permanente são qualidades presentes em toda fórmula de sucesso. Mas sem agregar o respeito e a observação à disciplina, os objetivos se tornam fugazes e as qualidades se perdem pelo caminho.