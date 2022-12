Lula diz que novo ministro da Economia deverá refletir ‘sucesso do primeiro mandato’

BRASÍLIA - O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), disse nesta sexta-feira, 02, que o futuro ministro da Fazenda vai ter um perfil que reflita o “sucesso do primeiro mandato” em que governou o País (entre 2003 e 2006).

“O ministério tem autonomia, tem um monte de coisa, mas quem ganhou a eleição fui eu. Quero ter inserção nas decisões de economia neste país. Sei o que é bom para o povo, sei o que é bom para o mercado”, afirmou Lula.

O presidente eleito vem sendo cobrado para anunciar logo o nome do novo ministro da Fazenda em meio à negociação para se aprovar a PEC da Transição, que prevê R$ 198 bilhões fora do teto de gastos em 2023. Lula não respondeu se já escolheu o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad para comandar a Fazenda.

Apesar da pressão de setores da política e do mercado pela indicação de nomes para ocupar os ministérios, Lula disse que só começará a fazer as nomeações após a diplomação pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), marcada para o dia 12 deste mês.

“Já tenho 80% do ministério na cabeça, mas não quero construir pra mim, quero construir pra quem está aqui. Na medida que eles me ajudaram a enfrentar as forças que enfrentamos. Nunca vi alguém usar tanto aparelho do Estado pra ganhar a instituição. Temos esse compromisso com a parte da sociedade que nos ajudou. Vamos governar pra 200 milhões de pessoas”, disse Lula a jornalistas.

Segundo ele, a base da Esplanada será parecida com a que teve no segundo mandato com um ministério ou secretaria para cuidar os povos originários. “Quero conversar com vários companheiros e com indígenas, temos que ouvi-los e dar respeito. Eles são fundamentais pra nos ajudarem a cuidar das florestas e do clima do País”, afirmou.

O presidente eleito também confirmou que a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, não vai ocupar nenhum ministério de seu governo, porque precisa de sua atuação à frente da legenda e dentro do Congresso. Como antecipou o Estadão, o petista disse em reunião ontem, 1º, com a bancada do partido que deseja Gleisi no comando da legenda para mantê-la forte e organizada. Gleisi foi reeleita como deputada federal pelo Paraná. Lula buscou defender a atuação de Gleisi, dizendo que sua atuação à frente da legenda é mais importante que o posto de ministro.

“O fato de eu ter dito pra Gleisi que ela não vai ser ministra é, na verdade, um reconhecimento do papel na organização política que ela tem no País. Só quero que vocês saibam que o fato de ela não ser ministra é um reconhecimento da grandeza dela. Ela vai ter muito trabalho, certamente mais que qualquer ministro. Não é fácil ser presidente de um partido como PT”, comentou Lula.

O presidente eleito agradeceu o desempenho da presidente do PT, “a quem eu devo muito por minha vitória” e disse que é “importante não desmontar um partido porque ganhamos as eleições”.

Ao comentar sobre a estrutura de seu ministério, Lula disse que terá a mesma estrutura de governos anteriores, com o retorno de pastas como o Ministério do Desenvolvimento, da Pesca, da Mulher e dos Direitos Humanos, por exemplo, mas que avalia ainda a criação de uma nova pasta sobre os povos originários.

“Não sei se vai ser ministério ou secretaria ligada à Presidência da República. Quero conversar com vários companheiros e com os povos indígenas, temos que ouvi-los e dar respeito. Eles são fundamentais pra nos ajudarem a cuidar das florestas e do clima do País”, comentou.

Ao abordar a montagem dos ministérios, Lula se esquivou de confirmar se o ex-ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) José Múcio será o titular da pasta da Defesa. Ele é tido como certo para ocupar o cargo. Havia a expectativa de que o petista o nomeasse para a exercer a função na semana que vem, quando está prevista a troca de comando nas Forças Armadas.

O presidente eleito se restringiu a dizer que “não tem nada certo” sobre o comando da Defesa e que não tem pressa em definir os nomes. Aliados do presidente Bolsonaro, contudo, têm apelado aos comandantes das Três Forças para que impeçam a posse de Lula em 1º de Janeiro do ano que vem. Nesta semana, completou um mês dos acampamentos golpistas de bolsonaristas em frentes aos quartéis do Exército.

PEC sem orçamento secreto. Lula disse que espera “sensibilidade” do Congresso Nacional para aprovar a PEC da transição, que prevê a retirada de R$ 198 bilhões dos limites impostos pela regra do teto de gastos. O presidente eleito defendeu, ainda, que não sejam incluídas nas negociações as emendas de relator, conhecidas como orçamento secreto.

“Dentro da PEC da transição não há espaço para discutir emenda. Sou favorável que deputado tenha emenda, mas é importante que ela não seja secreta. Não pode continuar da forma que está. Todo mundo compreende isso. Já conversei com muitos deputados. A PEC não trata de emenda, trata da necessidade básica do Brasil”, disse Lula.

O petista disse que espera que o Congresso não altere o valor proposto pelo texto enviado para o parlamento, apesar de membros da transição sinalizarem que o pacote total a ser retirado da PEC seja reduzido para R$ 150 bilhões. “Até agora não há sinal de que as pessoas querem mudar essa PEC. O Brasil precisa dessa PEC. O atual governo que deveria estar fazendo. Pra mim, parece que ele (Bolsonaro) quer deixar esse País a zero para gente governar. Eu espero que o Congresso, a Câmara e Senado tenham sensibilidade para negociar. Não tem valor mínimo (para aprovação). Se eu colocar o limite para menos, é esse menor que vai valer.”

Encontro com Biden. Lula disse que ainda não há uma data definida para que ocorra seu encontro com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, previsto para acontecer antes de sua posse, no dia 1 de janeiro de 2023. O presidente eleito afirmou que, antes disse, tem que ser diplomado, o que está marcado para ocorrer daqui a dez dias. “Na segunda-feira, vem um representante do Biden para discutir a data. Será depois do dia 12, quando eu for diplomado”, comentou Lula, que também criticou o ex-presidente americano Donald Trump e disse que os EUA vivem ameaças à democracia como acontece com o Brasil.

"O estrago que Trump fez na democracia americana é o mesmo que Bolsonaro fez. Vamos conversar sobre política, a relação Brasil - Estados Unidos. Quero falar sobre a guerra da Ucrânia, não há necessidade de ter guerra", comentou Lula.













