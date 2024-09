Bets: Lula convoca reunião para semana que vem com Fazenda, Desenvolvimento Social e Saúde

BRASÍLIA - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva convocou reunião para semana que vem com ministros sobre a regulamentação das bets, diante da escalada de preocupação com o impacto social e econômico dos jogos de apostas online. A reunião, segundo apurou o Estadão/Broadcast, será com os Ministérios da Fazenda, Desenvolvimento Social, Saúde e Casa Civil.

Lula viaja domingo, 29, para o México para participar da posse da presidente eleita do país, Cláudia Sheinbaum, e deve voltar a Brasília apenas na terça-feira, 2. O encontro com os ministros ainda não tem data fechada, mas deve acontecer após seu retorno à capital federal.

Presidente Lula convocou pastas da Fazenda, do Desenvolvimento Social, da Saúde e da Casa Civil para reunião sobre bets Foto: Evaristo Sá/AFP

PUBLICIDADE Nesta sexta-feira, 27, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o chefe do Executivo pediu providências a todos os ministérios que têm envolvimento no assunto e citou a necessidade de lidar com questões como lavagem de dinheiro, dependência dos jogos, tratamento sobre os meios de pagamentos nas apostas para coibir o endividamento e banimento de empresas que não credenciadas para atuar no Brasil. “O presidente Lula fez todo o possível para colocar ordem nisso e agora ele está munido de todos os instrumentos necessários para regulamentar esse assunto que é muito delicado para a família brasileira”, disse Haddad em São Paulo. O áudio foi divulgado pela assessoria da pasta.

Nesta semana, o Banco Central divulgou que 5 milhões de beneficiados pelo Bolsa Família enviaram R$ 3 bilhões via Pix a plataformas de apostas em agosto.

Diante da preocupação do governo com o uso do benefício, o governo federal avalia mudar o titular do Bolsa Família para outro nome caso ele tente usar o dinheiro do programa social em bets. A afirmação foi feita pelo ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, em entrevista à Coluna do Estadão.

“A proposta que eu estou apresentando é, num primeiro momento, uma advertência e um oferecimento de profissional de psicologia ou de outras áreas para o devido tratamento psicológico. Mas a reincidência já vai ser o bloqueio do cartão com a mudança de titular”, declarou Dias. As penalidades, portanto, já serão aplicadas na tentativa do pagamento de apostas online.

Força-tarefa na gaveta

Como revelou o Estadão, uma proposta do Ministério da Fazenda para a criação de uma força-tarefa entre diversos ministérios contra o vício nos jogos está há um ano na gaveta. No segundo semestre de 2023, a pasta sugeriu a criação de um grupo de trabalho interministerial para atuar na prevenção e no tratamento do vício em apostas esportivas – com alertas contundentes sobre a dependência patológica, a chamada ludopatia.

À época, o Congresso ainda discutia a regulamentação do setor no País, que seria aprovada meses depois. Um ano se passou e o grupo segue no papel, apesar dos reiterados alertas de profissionais da área da saúde, que vêm o vício alcançar brasileiros cada vez mais jovens.