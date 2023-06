O ‘luxo silencioso’ de ‘Succession’ chega aos escritórios

BLOOMBERG - Embora o conceito de “luxo silencioso” possa ter se tornado assunto de artigos e de pesquisas crescentes no Google, isso não é uma mera tendência de vestuário. É um termo recentemente cunhado para um estilo que há muito é adotado por indivíduos muito ricos que se vestem com grifes que primam pela discrição, trocando logotipos chamativos por detalhes sutis, diferenciados, que falam mais para o usuário.

Graças ao sucesso de séries como Succession (que apresentava o boné de caxemira preto da marca Loro Piana de R$ 2.503, usado por Kendall Roy) e notícias como o julgamento do acidente de esqui de Gwyneth Paltrow (e seu casaco de lã verde de R$ 25.968, da Row), a discussão de aderir a trajes visivelmente discretos está aumentando.

E embora as tendências de estilo Barbiecore e Mermaidcore inspiradas nos filmes Barbie e A Pequena Sereia, estejam agora dominando as manchetes, e Succession e sua dose semanal de riqueza furtiva tenham chegado ao fim, o luxo silencioso está aqui para ficar — e vai mudar a maneira como nos vestimos no trabalho por muitos anos.

No escritório, dizem os estilistas, o luxo silencioso pode ser um código que separa níveis de bom gosto e sucesso. Isso se manifesta como um punho de camisa com corte perfeito, que se encaixa na manga de um terno na medida certa para permitir que um relógio sofisticado deslize para fora. É um sapato discreto feito com o melhor material, ou a sobreposição de tecidos naturais em tons neutros, da gravata ao blazer e ao sobretudo.

E, sim, é caro.

A atriz Gwyneth Paltrow possui um casaco discreto, mas que custa dezenas de milhares de dólares, e o usava ao se envolver em acidente de esqui que a fez ser processada Foto: Nina Westervelt / The New York Times

Vestir-se com luxo discreto não significa apenas ter uma boa aparência no trabalho. É estar bem-vestido e permanecer absolutamente discreto quanto ao que usa. É por isso que escolher os itens certos é ainda mais importante.

“A regra geral é ficar longe de grandes logotipos de marcas, bem como de peças ostentosas ou da moda”, diz a estilista Mohar Chaudhuri. Mas, como o luxo silencioso tem tudo a ver com os detalhes, pode ser útil ter diretrizes específicas para ajudá-lo a integrar essa visão de mundo ao seu guarda-roupa de trabalho.

Pense em investimentos de longo prazo

“Moda de luxo silenciosa significa investir em peças atemporais, discretas, mas significativas, de fabricação superior”, diz Eric Owes, estilista de celebridades de Los Angeles que trabalhou com Drake e Mick Jagger. Owes tem o cuidado de enfatizar que o refinamento não precisa ser chato.

Devido aos custos mais altos associados ao luxo silencioso, há uma ênfase implícita na qualidade sobre a quantidade.

“Escolha peças que você pode usar por muitos anos. Podem ser peças marcantes ou peças minimalistas”, diz o estilista de moda Nicholas MacKinnon, que trabalhou com a estrela de The White Lotus Jake Lacy, assim como o ator Joshua Bassett e a cantora e compositora Maggie Rogers.

Restrinja sua paleta de cores

“Escolha cores com tons suaves ou monocromáticos, combinados com cortes limpos”, aconselha Chaudhuri.

Em última análise, o luxo silencioso é misturar-se ou apenas ser reconhecido por outras pessoas que podem acessar as mesmas peças e falar a mesma linguagem exclusiva. Claro, requer bom gosto, com um olhar voltado para a atemporalidade. Mas também se deve prestar atenção aos indicadores sensoriais, desde o toque suave da caxemira até o movimento de um paletó que se encaixa perfeitamente.

Chaudhuri costuma recorrer à marca de moda italiana Brunello Cucinelli e seus cobiçados produtos de caxemira. Muitas pessoas — mesmo que não saibam disso — já viram as camisetas de algodão com gola falsa de R$ 2.241 da Brunello Cucinelli, uma escolha popular para vários CEOs de tecnologia.

A estilista também recomenda a estilista nova-iorquina Nili Lotan e suas coleções de sarja de algodão macio escovado. Para o escritório, as grandes camisas de popeline de Nili Lotan (R$ 1.669) podem ser facilmente integradas a um guarda-roupa semanal.

“Escolha tons neutros, como bege, bege, cinza, creme, preto e branco. Evite estampas chamativas ou peças excessivamente enfeitadas”, acrescenta Owes. “Em vez disso, opte por silhuetas simples com detalhes sutis, como pregas, franzidos, texturas de tecido inesperadas e drapeados.”

Adaptação e ajuste

“Roupas simples podem ser as mais difíceis de usar, então reserve um tempo para personalizar suas peças”, diz MacKinnon.

Trabalhar com uma marca que oferece itens sob medida — ou simplesmente encontrar um alfaiate confiável — geralmente faz com que as roupas pareçam mais impressionantes ou caras.

Em busca de roupas sob medida perfeitas, Igee Okafor, um influenciador de moda masculina e fundador da plataforma de estilo Bond Official, recorre a J. Mueser, de Nova York, que oferece paletós feitos à mão (a partir de R$ 6.915), calças (R$ 2.623) e camisas (a partir de R$ 1.168).

Para itens fora de prateleira, Okafor indica Ferragamo, principalmente peças do diretor criativo Maximilian Davis, cuja coleção de estreia com a marca foi em setembro de 2022 para a temporada primavera/verão 2023. Davis oferece uma visão refrescante do luxo tranquilo, evidenciado por calças chino de R$ 5.675 e uma camisa polo piquet Jersey de R$ 2.670.

Para alcançar um luxo discreto no escritório, ele também sugere analisar marcas conhecidas como Ralph Lauren, Theory e Dunhill — especialmente para paletós clássicos —, sem falar em designers parisienses como AMI, Fursac e Jacquemus, que aplicam direção criativa inovadora a uma variedade de itens, desde peças casuais até roupas formais contemporâneas.

“Concentre-se na alfaiataria, no ajuste e no tecido da mais alta qualidade”, diz Okafor.

Use acessórios como pontos de exclamação

Muitas vezes, a maior (sub)declaração do luxo silencioso vem de itens que são essencialmente utilitários: a jaqueta que você precisa para se aquecer ou a bolsa que guarda suas necessidades.

“Um ótimo casaco e uma bolsa de destaque ajudam muito na hora de se vestir para o dia a dia do escritório”, diz Olivia Lopez, escritora de estilo e autora de “Lust for Los Angeles”, citando a Triomphe Bag, da Celine (R$ 136.399) em um tom calcário, de couro de crocodilo, como uma compra poderosa.

Para casacos, ela diz: “Vista-se para o seu tipo de corpo. Brinque com as proporções”.

Por exemplo, considere estas duas opções contrastantes da Bottega Veneta: um longo, fino e justo casaco de algodão revestido em giz branco (R$ 19.553) e um casaco de couro em relevo oversized Fit (R$ 36.961) feito de couro de bezerro na cor hena. Lopez acredita que este último adere às regras do luxo silencioso — embora seja brilhante e um ajuste mais solto — por causa da cor natural e quente, do artesanato superior por trás dele e da falta de logotipos.

E embora alguém não precise ser tão comprometido quanto Okafor com o minimalismo e o código de cores — ele está no ponto em que prefere não usar metais preciosos contrastantes como ouro e platina no mesmo dia —, pense mais nas joias, pois elas se destacarão ainda mais contra a vibração suave do luxo tranquilo. “Um belo relógio, um belo anel, um lindo colar”, diz ele. “É aí que um pouco da personalidade é exibida.”

Chaudhuri sugere incorporar uma herança de família como acessório de escritório — um colar de um dos pais ou até mesmo um relógio que alguém espera passar adiante. E aplique uma mentalidade de luxo silencioso à aparência também. “Até as unhas estão tendendo na mesma direção ou, mais ainda, voltando aos clássicos”, diz ela. “As celebridades foram vistas com unhas nuas chamadas de ‘unhas de garota rica’, que é basicamente um aceno para o luxo silencioso.”

Quanto aos laços? Não os torne um ponto de exclamação literal: eles devem se misturar a uma roupa, não desviar a atenção dela. Apesar da tentação de ousar e usar cores vivas e contrastantes, escolha uma gola elegante em um tom sutil, como a gravata jacquard de sarja prata de R$ 1.311 de Tom Ford e um padrão menos bombástico, como a gravata Saint-Honore de R$ 1.144 da Hermès.

Mostre o seu melhor calçado

No escritório, as pessoas tendem a subestimar o quão longe o calçado pode ir para transmitir uma impressão de graça e classe. “Opte por um mocassim ou bota baixa para evitar roupas corporativas clichês”, recomenda MacKinnon.

Para as mulheres, ele sugere o chique Bloc Ankle Boot (R$ 6.915) da Bottega Veneta, os mocassins de couro creme da The Row (R$ 5.818) e a bota de cano médio laranja Glove Stretch, da Proenza Schouler (R$ 3.314), que apresenta um salto silenciosamente imponente. Para os homens, MacKinnon recomenda a elegante bota de couro de bezerro da Ferragamo (R$ 7.392) ou os mocassins Emerson Nubuck (R$ 5.675).

Em todas essas opções, ajustes sutilmente poderosos para geometrias, costuras precisas e materiais duradouros falam suavemente sobre seu valor.