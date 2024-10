A conta de luz ficará mais cara a partir de hoje, 1º de outubro. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou a bandeira tarifária vermelha patamar 2 para o mês, o maior patamar de cobrança adicional na conta de luz desde abril de 2022. Em outubro, serão cobrados R$ 7,877 para cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos.

As previsões de baixa afluência para os reservatórios das hidrelétricas e de alta do preço do mercado de energia elétrica ao longo do mês levaram à mudança.

A conta de luz ficará mais cara em outubro Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O sistema de bandeiras tarifárias indica aos consumidores os custos da geração de energia no País e tem a finalidade de atenuar os impactos nos orçamentos das distribuidoras de energia. São três bandeiras: verde, amarela e vermelha. No caso da bandeira verde, ela indica não ser necessário acrescentar cobranças adicionais. O acionamento da amarela e da vermelha dependem dos recursos hídricos disponíveis, já que a principal matriz energética brasileira advém das hidrelétricas.

Como economizar na conta de luz?

Com a energia mais cara, a saída é adotar medidas para economizar na conta de luz e fazer uso consciente da energia, segundo recomendação da própria Aneel.

Segundo a Enel, a concessionária que abastece grande parte da região metropolitana de São Paulo, o uso do chuveiro elétrico é o que mais consome energia em uma residência. Uma recomendação é deixar a temperatura do aparelho na função verão, que gasta menos energia do que a função inverno.

Veja a seguir outras dicas de como economizar na conta em outros aparelhos comuns nas casas brasileiras, de acordo com recomendações da Enel:

