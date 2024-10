Maílson: rating é boa notícia, mas é pouco provável a volta do grau de investimento na gestão Lula

A questão, de acordo com ele, é a observação que a Moody’s faz em relação às contas públicas. Na avaliação do ex-ministro, vigora a ideia de que o arcabouço fiscal não preenche as expectativas.

O fiscal, de acordo com Maílson, leva a outra questão, que é saber quando volta o grau de investimento. Para isso, enumera, o Brasil precisaria estar produzindo superávits primários em medidas equivalentes a 1,5% do Produto Interno Bruto (PIB), o que passaria por um conjunto de reformas e medidas que sofreriam oposição das corporações, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do seu partido, o PT.