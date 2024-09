Marca japonesa Aiwa, de TV e áudio, é a nova patrocinadora do Allianz Parque

O Allianz Parque vai virar vitrine da fabricante japonesa de TV e áudio Aiwa. O Grupo MK, que detém a licença da marca no Brasil desde 2022, acaba de fechar com a WTorre Entretenimento, que administra a arena, um contrato de patrocínio do estádio do Palmeiras. Por questões contratuais, as cifras envolvidas no acordo de três anos, que poderá ser renovado, não foram divulgadas.

PUBLICIDADE Para ficar visível a um público de 42 mil pessoas que lota a arena em dias de jogos, por exemplo, a marca vai desembolsar o equivalente a 6% de todo o seu investimento anual em marketing. A expectativa é de que esse patrocínio seja uma das alavancas para dobrar em 2025 as vendas de televisores da marca, atingindo R$ 2 bilhões. “A Aiwa é show, entretenimento e esportes, por isso vamos fazer parte do Allianz Parque, referência e uma das melhores arenas do mundo”, afirma Giovanni M. Cardoso, cofundador do Grupo MK, dono da Mondial, de eletroportáteis. O Grupo deve faturar este ano R$ 6,2 bilhões, dos quais a Aiwa responde por 1%.

Estádio Allianz Parque terá a marca japonesa Aiwa como patrocinadora Foto: Aiwa/Divulgação

A decisão de se tornar um patrocinador exclusivo da arena no segmento de eletroeletrônicos se deve às sinergias existentes entre a marca e o Allianz. A Aiwa é uma marca voltada para o consumidor de aparelhos de áudio e vídeo de maior renda, que é o público da arena.

Também o estádio é palco de shows e eventos esportivos, que envolvem música e movimento e esse é o território da marca, que batiza produtos de áudio e vídeo, observa o executivo. Além do Allianz, o executivo considera o patrocínio da Aiwa em outras arenas e modalidades de esportes que tenham sintonia com a marca.

Patrocinadores

Ao fechar esse acordo, a Aiwa engrossa o grupo de onze patrocinadores do Allianz de outros segmentos. São eles: Prevent Senior, Banco Pan, Seara, Alelo, Motorola, Heineken, Coca-Cola, Hellmann’s, galera.bet, Rochinha Sorvetes e Dahua Tecnology,

Marcelo Frazão, vice-presidente da WTorre Entretenimento, diz que a contrapartida no acordo fechado com a Aiwa prevê a instalação de equipamentos de áudio e vídeo de última geração espalhados pela arena. Serão mais de 500 TVs inteligentes disponibilizadas em áreas comuns e dentro dos camarotes da arena e dois telões de 100 metros quadrados.

A marca

A marca Aiwa foi parar nas mãos do Grupo MK depois da aquisição pelo grupo das instalações da fábrica da Sony na Zona Franca de Manaus (AM), em fevereiro em 2021. O licenciamento da marca por 100 anos, focado em produtos de áudio e vídeo, não veio com a compra da fábrica da Sony e foi um negócio à parte.

Giovanni M. Cardoso, cofundador do Grupo MK, diz que avalia o patrocínio de outras arenas e modalidades esportivas Foto: Fabio Tadeu Minoru Hirata/ Aiwa

Cardoso lembra, que, na época, identificou a necessidade de ter uma marca diferenciada, premium, para batizar os produtos fabricados na antiga fábrica da Sony. E a Mondial, a outra marca do Grupo, que começou com eletroportáteis, estava, e continua até hoje, ligada a itens mais essenciais.

Quando o Grupo assumiu a fábrica da Sony, havia 222 funcionários. “Percebemos que havia ali dois grandes legados: os funcionários e a tecnologia embarcada”, diz Cardoso. De lá para cá houve um salto. Hoje já são 1.400 trabalhadores na unidade da antiga Sony em Manaus (AM) e a meta é atingir 1.700 funcionários no início do ano que vem.

“A fábrica estava com a lâmpada desligada e passou a vibrar”, compara Cardoso. Neste ano, serão investidos na unidade R$ 54,2 milhões na unidade. A fábrica, que inicialmente ocupava uma área de 27 mil metros quadrados, hoje já está com 48 mil metros quadrados. O primeiro passo foi investir na produção, isto é, em equipamentos, moldes e tecnologia. “Ficamos um ano hibernado e agora vamos dar um grande salto.”