Documentário 'Here's to the Crazy Ones' relembra história da agência que redefiniu a propaganda mundial

O público do Cannes Lions Festival internacional de Criatividade assistiu nesta sexta-feira, 23, ao documentário Here's to the Crazy Ones. Exibido em primeira mão no último dia do evento na Riviera Francesa, a produção conta a trajetória dos 50 anos da Chiat/Day, agência americana que reescreveu a história da propaganda mundial.

Lee Clow, Chairman Emeritus da TBWA/Media Arts Lab, durante apresentação de documentário no Cannes Lions. Crédito: Listo.

Seu principal cliente foi a Apple. A trajetória das duas empresas se entrelaça a partir do célebre comercial "1984", exibido no intervalo do Super Bowl. Dirigido pelo aclamado Ridley Scott, o anúncio inaugurou uma nova era no mundo da publicidade, além de mudar o rumo da Apple e alavancar a Chiat/Day a um novo patamar.

A história é contada a partir do ponto de vista de Lee Clow e outros ícones criativos que passaram pela agência, todos reunidos em volta de uma mesa, tomando vinho e relembrando momentos marcantes de sua carreira. Imagens de arquivo mostrando um jovem e visionário Steve Jobs trabalhando em conjunto com Lee e seu chefe, Jay Chiat, se misturam a filmes icônicos da Apple para recriar uma das mais profícuas parcerias entre cliente e agência de todos os tempos. Foi desta colaboração que nasceu "Think Different", talvez a campanha mais celebrada da indústria da propaganda.

O mais interessante é que Lee e seus companheiros não se viam como publicitários. "Nós nos considerávamos 'artistas de mídia' que usavam elementos da cultura pop para contar boas histórias", explica Lee. E relembra um pedido de Steve Jobs, no momento em que trabalhavam na campanha de lançamento do novo MacBook Air: "Lee, não deixe a propaganda atrapalhar as coisas incríveis que estamos criando aqui [na Apple]."

O documentário não é um filme sobre publicidade, apenas. É uma homenagem à criatividade e à coragem de romper padrões, ir contra o status quo e inovar. O filme não mostra pesquisas de mercado, grupos de foco ou análise de dados; nesse sentido, é quase uma visão romântica da propaganda, muito diferente do ambiente digital e dominado por algoritmos que vivemos hoje.

Mas é também sobre como a conhecida obsessão pela excelência de Jobs moveu toda uma indústria para a frente, elevando a barra e impondo um novo padrão de qualidade para o universo da propaganda. Uma aula de marketing para quem se interessa por consumo, comunicação e negócios.