Como o bilionário Rupert Murdoch, da Fox News, construiu seu império de mídia

Rupert Murdoch, o magnata da mídia de 93 anos, passou os últimos 70 anos construindo um império de mídia global que lhe deu influência no jornalismo, na política e na cultura pop.

Atualmente, ele está envolvido em uma batalha judicial com três de seus filhos sobre o futuro da empresa, que é proprietária da Fox News, do The Wall Street Journal, do The New York Post e dos principais jornais e canais de televisão da Austrália e da Grã-Bretanha.

Rupert Murdoch (C) participa da convenção do Partido Republicano em Milwaukee, nos EUA Foto: Leon Neal/Getty Images via AFP

Com dezenas de aquisições, Murdoch criou um conglomerado conhecido pela criação do tabloide moderno e pelos comentários conservadores. Mas não ficou isento de escândalos: uma de suas propriedades na Grã-Bretanha foi fechada em 2011 após uma investigação de grampo telefônico, e ele admitiu no ano passado que a Fox News havia espalhado notícias falsas sobre a eleição presidencial de 2020 nos EUA. Veja como Murdoch construiu seu império:

Década de 1950

O magnata nascido na Austrália se aventurou na mídia em 1952, quando herdou os negócios de sua família após a morte de seu pai, Keith Murdoch. Com 21 anos de idade e estudante de Oxford, ele herdou o The News of Adelaide, um jornal do sul da Austrália com uma tiragem de 75 mil exemplares.

Década de 1960

Murdoch comprou vários jornais locais na Austrália na década de 1960, incluindo o The Sunday Times, em Perth, e o The Daily Mirror, em Sydney. Em 1964, ele fundou o The Australian, um jornal de alcance nacional. Em 1969, ele entrou no mercado de mídia britânico, comprando o The News of the World e o The Sun.

Década de 1970

Murdoch, por meio de sua empresa de mídia, a News Corp, entrou no mercado de mídia dos EUA em 1973, com a compra do The San Antonio Express e do The San Antonio News, dos quais ele não é mais proprietário. Em 1976, ele comprou o The New York Post, que vendeu em 1988 e readquiriu em 1993.

Década de 1980

Murdoch adquiriu o The Times e o The Sunday Times na Grã-Bretanha em 1981, controlando uma fatia maior do mercado de mídia britânico.

Em 1985, ele adquiriu o estúdio de cinema 20th Century-Fox. Em 1986, ele fundou a Fox, uma rede de transmissão que apresentaria programas que se tornaram clássicos da TV, como “Os Simpsons” e “Arquivo X”.

Em 1986, Murdoch mudou abruptamente os escritórios de seus jornais britânicos para um local onde a impressão seria feita com tecnologia menos intensiva em mão de obra. Mais de 5 mil trabalhadores do setor de impressão e produção que convocaram uma greve em protesto foram demitidos, em uma disputa amarga vista como um ponto de virada no equilíbrio de poder entre sindicatos e empregadores na Grã-Bretanha.

Em 1987, a News Corp comprou a editora Harper & Row, que se tornaria a HarperCollins em 1990, após a fusão com a William Collins, outra editora na qual Murdoch tinha investimentos.

Em 1988, Murdoch fundou a Sky Television na Grã-Bretanha. No ano seguinte, a rede deu início ao Sky News, um canal de notícias via TV a cabo.

Década de 1990

Em 1995, a News Corp criou uma empresa de transmissão, a Foxtel, na Austrália. Em 1996, ela fundou a Sky News Australia.

Em 1996, Murdoch fundou nos EUA o canal a cabo Fox News ao lado de Roger Ailes, ex-conselheiro de mídia dos presidentes Richard Nixon e George H.W. Bush. A Fox News se tornou uma marca registrada de comentários conservadores na TV, impulsionando a carreira de apresentadores como Bill O’Reilly, Glenn Beck, Tucker Carlson e Megyn Kelly.

Década de 2000

Murdoch comprou a Intermix Media, a empresa controladora do Myspace, por US$ 580 milhões em 2005. O Myspace, que teve dificuldades para acompanhar outros concorrentes de mídia social, foi vendido seis anos depois por US$ 35 milhões.

Em 2007, Murdoch adquiriu a empresa controladora do The Wall Street Journal, a Dow Jones & Co. por US$ 5 bilhões. Logo após a aquisição, houve uma mudança de liderança na equipe editorial do Journal, e o novo proprietário pressionou por uma maior cobertura da política.

Década de 2010

James Murdoch, um dos filhos de Murdoch, foi nomeado vice-diretor de operações da News Corp em 2011. No mesmo ano, ele se envolveu em um escândalo de grampo telefônico que levou ao fechamento do The News of the World.

Em 2012, Rupert Murdoch dividiu sua empresa de jornais e seu negócio de entretenimento em duas entidades separadas: News Corp e 20th Century Fox. Ele considerou a possibilidade de reuni-las novamente, mas esses planos foram abandonados.

Em 2018, o filho mais velho de Murdoch, Lachlan Murdoch, foi nomeado CEO da Fox Corp, o braço de TV do império de mídia.

A Walt Disney Co. adquiriu a maior parte dos ativos da 21st Century Fox em um acordo de US$ 71,3 bilhões em 2019, assumindo os negócios de entretenimento de Murdoch. O negócio de transmissão restante agora está sob uma nova entidade, a Fox Corp.

Década de 2020

James Murdoch se demitiu da News Corp em 2020 devido a “desacordos sobre determinados conteúdos editoriais publicados pelos veículos de notícias da empresa e algumas outras decisões estratégicas”.

Rupert Murdoch foi condenado em 2023 no processo da Dominion Voting Systems sobre a cobertura da Fox News de alegações de fraude na eleição presidencial de 2020, e ele reconheceu que a rede havia endossado declarações falsas. A rede resolveu o caso histórico de difamação pagando uma indenização de US$ 787,5 milhões.

Em setembro de 2023, Murdoch passour as rédeas da Fox e da News Corp para Lachlan Murdoch. O filho mais velho de Murdoch permanece como presidente emérito das duas empresas. No ano passado, Rupert Murdoch alterou o fundo fiduciário irrevogável da família para garantir que Lachlan Murdoch permanecesse no comando das redes de televisão e jornais. Mas uma batalha legal sobre essa iniciativa está em andamento.