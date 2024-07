Bilionário Rupert Murdoch, criador da Fox News, trava batalha secreta pelo futuro de seu império

Rupert Murdoch está envolvido em uma batalha legal secreta contra três de seus filhos sobre o futuro do império de mídia da família, enquanto ele se esforça para preservá-lo como uma força política conservadora após sua morte, de acordo com um documento judicial confidencial obtido pelo The New York Times.

Murdoch, de 93 anos, deu início ao drama no final do ano passado, quando fez uma mudança surpreendente nos termos do fundo familiar irrevogável dos Murdochs para garantir que seu filho mais velho e sucessor escolhido, Lachlan, permanecesse no comando de sua vasta coleção de redes de televisão e jornais. Atualmente, o fundo passa o controle dos negócios da família para os quatro filhos mais velhos quando Murdoch morrer. Mas ele está argumentando no tribunal que somente dando a Lachlan o poder de administrar a empresa sem a interferência de seus irmãos mais moderados politicamente é que ele poderá preservar sua tendência editorial conservadora e, assim, proteger seu valor comercial para todos os seus herdeiros.

Esses três irmãos (James, Elisabeth e Prudence) foram pegos totalmente de surpresa pelo esforço do pai para reescrever o que deveria ser um fundo inviolável e se uniram para impedi-lo. Lachlan se juntou a Murdoch. Notavelmente, a batalha que se seguiu está ocorrendo totalmente fora da vista do público.

Desde que Rupert Murdoch criou o conglomerado, há quase 25 anos, as opiniões políticas da família divergiram bastante Foto: Leon Neal / AFP

No mês passado, o comissário de sucessões de Nevada concluiu que Murdoch poderia alterar o fundo se conseguisse demonstrar que está agindo de boa-fé e para o benefício exclusivo de seus herdeiros, de acordo com uma cópia de sua decisão de 48 páginas.

Um julgamento para determinar se Murdoch está de fato agindo de boa-fé deve começar em setembro. Em jogo estará o futuro de uma das empresas de mídia mais influentes politicamente no mundo de língua inglesa.

Os representantes das duas partes não quiseram comentar. Ambos contrataram escritórios de advocacia litigantes para clientes de alta renda. Os três irmãos Murdoch são representados por Gary Bornstein, codiretor do escritório de litígios da Cravath, Swaine & Moore. Murdoch é representado por Adam Streisand, um advogado de julgamento da Sheppard Mullin que esteve envolvido em disputas patrimoniais relativas a Michael Jackson e Britney Spears.

Poucas histórias da mídia têm sido acompanhadas tão de perto quanto a batalha de sucessão do império Murdoch, tanto pela natureza irresistivelmente shakespeariana do drama quanto pela enorme influência política do império. A decisão de Murdoch em 2018 de designar formalmente Lachlan como seu herdeiro pôs fim a anos de especulação sobre seus desejos para a empresa.

O que ela não fez, no entanto, foi garantir que os desejos de Murdoch sobreviveriam a ele: o fundo fiduciário existente dá a todos os seus quatro filhos mais velhos uma voz igual no futuro da empresa.

A família Murdoch já esteve dividida antes. James e Elisabeth, em um determinado momento, competiram entre si e com Lachlan para assumir o controle da empresa e, em vários momentos, entraram em conflito entre si e com o pai. James, que já ajudou a administrar a empresa com Lachlan, deixou o negócio em 2019 e agora supervisiona um fundo de investimento. Elisabeth dirige um bem-sucedido estúdio de cinema, Sister, e há anos procura se posicionar como a “Suíça” da família, mantendo boas relações com todos. Prudence, a filha mais velha de Murdoch e a única de seu primeiro casamento, foi a que menos se envolveu nos negócios da família e permaneceu a mais reservada dos filhos.

Mas, dada a idade avançada de Murdoch, essa batalha tem todos os ingredientes de uma luta final pelo controle de seus vastos conglomerados de mídia, que são proprietários da Fox News, do The Wall Street Journal, do The New York Post e dos principais jornais e canais de televisão da Austrália e da Grã-Bretanha. Isso já abriu uma nova brecha na famosa família dividida.

A política e o poder estão na raiz da luta. Desde que Murdoch criou o conglomerado, há quase 25 anos, as opiniões políticas da família divergiram bastante. Durante a ascensão de Donald Trump, Murdoch e Lachlan se tornaram mais alinhados, empurrando o meio de comunicação mais influente da empresa, a Fox News, mais para a direita, deixando os outros três filhos cada vez mais desconfortáveis.

Fed não pretende esperar inflação voltar a 2% para começar a cortar juros, diz Powell

EUA não consideram ‘necessário ou desejável’ acordo global sobre taxação de super-ricos, diz Yellen Murdoch chamou seu esforço para mudar o fundo de investimento de Projeto Harmonia porque esperava que isso pudesse evitar uma luta familiar iminente quando ele morresse, de acordo com uma pessoa com conhecimento da família. Mas isso teve o efeito oposto. Depois de apresentar sua petição para alterar o conglomerado, Murdoch se reuniu separadamente com Elisabeth e Prudence em Londres, na esperança de obter seu apoio, disse essa pessoa. Em vez disso, elas ficaram furiosas. Elisabeth respondeu a essa possibilidade com uma série de palavrões.

Dias depois, em 6 de dezembro, os representantes de Murdoch levaram adiante a moção para fazer as mudanças em uma reunião especial do conglomerado convocada às pressas em Reno, Nevada. Os representantes dos três filhos tentaram adiar a reunião e bloquear as mudanças propostas, mas não conseguiram, de acordo com a decisão judicial.

Em alta Economia Lula critica imposto sobre herança e diz que no Brasil não há interesse em ‘devolver o patrimônio’ ‘O governo foi ingênuo de achar que as pessoas não reagiriam à alta de impostos’, diz Duquesa de Tax A briga deixou Murdoch afastado de três de seus filhos em seus últimos anos de vida. Nenhum deles compareceu ao seu casamento com Elena Zhukova, sua quinta esposa, na Califórnia, no mês passado. (Lachlan foi.) Embora os temos do conglomerado sejam irrevogáveis, eles contêm uma cláusula restrita que permite alterações feitas de boa-fé e com o único objetivo de beneficiar todos os seus membros. Os advogados de Murdoch argumentaram que ele está tentando proteger James, Elisabeth e Prudence, assegurando que eles não poderão moderar a política da Fox ou perturbar suas operações com brigas constantes pela liderança. De acordo com a decisão do tribunal, Murdoch estava preocupado com o fato de que a “falta de consenso” entre seus filhos “afetaria a direção estratégica de ambas as empresas, incluindo uma possível reorientação da política editorial e do conteúdo”. O documento afirma que sua intenção era “consolidar o poder de decisão nas mãos de Lachlan e dar a ele controle permanente e exclusivo” sobre a empresa. O documento deixa claro que as ações de Murdoch fizeram com que Elisabeth, Prudence e James adotassem uma postura conjunta contra ele. Os irmãos compartilham o aconselhamento jurídico e estão lutando para manter sua voz no futuro da empresa, argumentando que o pai está tentando privá-los de seus direitos. Eles dizem que a ação de Murdoch viola o espírito do conglomerado inicial, consagrado em sua “cláusula de governança igualitária”, e que não foi feita de boa-fé. Essa será uma das principais questões do julgamento. Como o comissário de sucessões de Nevada, Edmund Gorman Jr., escreveu em sua decisão: “Um apurador de fatos racional poderia concluir que a determinação de que a emenda era no melhor interesse dos beneficiários foi feita com ‘desonestidade de crença, propósito ou motivo’, ou seja, de má-fé.”

A ação está ocorrendo em um tribunal de sucessões de Reno, que se dedica a lidar com conglomerados e propriedades familiares. Nevada é um Estado popular para conglomerados familiares dinásticos devido às suas leis de inventário favoráveis e proteções de privacidade. A decisão obtida pelo The Times contém uma análise dos fatos por um comissário de sucessões cuja função é julgar os casos.

O conglomerado detém as ações da família no império de Murdoch, que agora está dividido principalmente entre duas empresas: Fox, que inclui a Fox News e a rede de transmissão Fox, e a News Corp, que detém seus principais jornais.

Todos os seis filhos de Murdoch têm uma participação igual no patrimônio do fundo. Isso inclui Chloe e Grace, as duas filhas mais novas que ele teve com sua terceira esposa, Wendi Deng. Mas essas duas não têm direito a voto.

A partir de agora, os direitos de voto são compartilhados entre Murdoch e seus quatro filhos mais velhos por meio de seus próprios representantes escolhidos a dedo no conselho do conglomerado. Mas Murdoch tem o controle final e não pode ser derrotado. Depois que ele morrer, Lachlan, James, Elisabeth e Prudence receberão um único voto cada. Como Murdoch disse em uma entrevista com Charlie Rose em 2006: “Se eu for parar debaixo de um ônibus amanhã, serão os quatro que terão de decidir qual deles deve liderá-los”.

A análise dos fatos feita pelo comissário de sucessões mostra que Murdoch está tentando expandir o poder de voto de Lachlan para garantir a maioria e assegurar que ele não possa ser contestado. As mudanças não afetariam a participação acionária de ninguém na empresa.

Para reforçar seu argumento de que está fazendo a mudança para beneficiar todos os seus herdeiros, Murdoch decidiu substituir dois de seus executivos de longa data como seus representantes pessoais no conglomerado por duas pessoas com mais independência. Uma delas é William Barr, procurador-geral dos presidentes George W. Bush e Trump, que também foi convidado do casamento mais recente de Murdoch.

O documento do tribunal mostra que Barr está liderando o esforço de Murdoch para reescrever o conglomerado. O documento cita a declaração de Barr quando ele apresentou a iniciativa de Murdoch na reunião especial do fundo em 6 de dezembro. Murdoch, disse ele, “conhecia as empresas e o ambiente melhor do que ninguém e acreditava que Lachlan estava na melhor posição para dar continuidade a essa estratégia bem-sucedida”.

Os contornos básicos do fundo remontam ao divórcio de Murdoch de sua segunda esposa, Anna Murdoch Mann, mãe de James, Elisabeth e Lachlan, de quem Murdoch se divorciou antes de se casar com Deng em 1999.

Preocupada com o potencial destrutivo de uma luta pela sucessão dinástica, Anna Mann insistiu que o acordo de divórcio desse aos quatro filhos o mesmo controle sobre o império, segundo pessoas próximas à família. Como parte do acordo, Murdoch manteve essa cláusula permanentemente por meio de um fundo irrevogável.

Mas Murdoch passou a ver essa disposição como insustentável depois que colocou Lachlan no comando da Fox e da News Corp em 2019. Uma das principais causas do problema foi seu filho mais novo, James, que havia sido preterido em favor de Lachlan. Nos últimos anos, pessoas próximas a James e sua esposa Kathryn disseram que, após a morte de Murdoch, eles considerariam a possibilidade de se unir a Elisabeth e Prudence para tirar o controle de Lachlan e domar os instintos de direita mais selvagens das empresas.

James e Lachlan compartilharam a responsabilidade operacional das empresas de 2015 a 2019, um relacionamento que se desgastou durante o governo Trump, quando os dois se separaram por causa do tratamento bajulador da Fox em relação a Trump. Lachlan e seu pai rejeitaram as preocupações de James, apontando para os recordes de audiência da rede. James deixou a empresa após a ascensão de Lachlan a presidente e executivo-chefe em 2019, e deixou o conselho da News Corp em 2020, citando “desacordos sobre certos conteúdos editoriais publicados pelos veículos de notícias da empresa”.

James e sua esposa, Kathryn, uma ativista de longa data das mudanças climáticas, continuam sendo críticos públicos ocasionais e cautelosos do império da família. Depois que incêndios florestais devastaram a Austrália no início de 2020, eles compartilharam sua “frustração com parte da cobertura da News Corp e da Fox” sobre as mudanças climáticas em uma declaração ao The Daily Beast, observando “a negação contínua dos veículos de comunicação da Austrália”. Após os tumultos de 6 de janeiro no Capitólio, em Washington, James criticou indiretamente a Fox News, dizendo que “veículos não identificados que propagam mentiras para seu público” haviam “desencadeado forças insidiosas e incontroláveis que estarão conosco por anos”.

Na primavera de 2019, os filhos de Murdoch ― incluindo os dois filhos que ele teve com Deng ― receberam pagamentos de aproximadamente US$ 2 bilhões cada um da venda dos estúdios de cinema e outros ativos de Murdoch para a Walt Disney Company. James e Kathryn anunciaram na época que dedicariam parte dessa fortuna a causas como a mudança climática e o combate ao “iliberalismo de alta tecnologia”.

De acordo com vários de seus associados, Murdoch passou a se ressentir das críticas e reclamações de James, já que o império da família, que Murdoch construiu quase sozinho, tornou James e seus irmãos multibilionários. O documento judicial indica que os representantes de Murdoch se referiram a ele em suas próprias comunicações como o “beneficiário problemático”.

James discordou de seu pai e de seu irmão em relação à Fox News, argumentando que o fato de a empresa ter apoiado Trump para obter ganhos de audiência a curto prazo prejudicaria as perspectivas de longo prazo de sua controladora, uma briga que ele perdeu antes de se separar deles.

Desde que deixou a empresa, James tem administrado seu próprio portfólio de investimentos, com uma participação de controle na empresa que administra a Art Basel e participações importantes em empresas de mídia na Índia.

Nunca ficou claro até que ponto James estava decidido a tentar fazer algo contra Lachlan, ou se ele teria o apoio de suas irmãs para tal esforço. O fato de terem se unido para preservar o conglomerado sugere que ele e suas irmãs estão agora solidamente alinhados contra Lachlan e que podem muito bem tentar destituí-lo ou, pelo menos, tentar influenciar a direção da empresa após a morte do pai.

Se eles terão o poder legal para fazer isso será determinado em breve em um tribunal em Reno.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.