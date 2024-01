Demissão em massa na ‘Sports Illustrated’ torna incerto futuro da ‘bíblia do jornalismo esportivo’

THE NEW YORK TIMES - A Sports Illustrated, venerável bíblia do jornalismo esportivo, está em declínio há anos. A internet aniquilou as revistas impressas, e o corte de custos transformou a publicação semanal em mensal e reduziu sua equipe. Na sexta-feira, 19, a revista recebeu talvez seu golpe mais duro até agora.

PUBLICIDADE A empresa que publica a Sports Illustrated disse em e-mail aos funcionários que estava demitindo muitos deles, deixando em dúvida o que está por vir para a publicação. A medida foi tomada depois que o Arena Group, que publica a revista e o site sob uma estrutura de gerenciamento complicada, teve sua licença para operar a publicação revogada.

Na sexta-feira, repórteres e editores foram convidados a participar de uma chamada do Zoom às 14h, horário do leste dos EUA. Ela durou apenas sete minutos. Na ligação, Jay Frankl, recém-contratado diretor de transformação de negócios do Arena Group, disse: “Continuaremos a produzir a marca Sports Illustrated e o conteúdo on-line até que a situação seja totalmente resolvida”, de acordo com uma gravação da reunião ouvida pelo The New York Times. Nenhuma pergunta foi feita.

Sports Illustrated está com problemas há anos Foto: John Taggart/The New York Times

Alguns membros da equipe receberam e-mails com avisos de demissão imediata, enquanto outros foram informados em outras reuniões do Zoom que manteriam seus empregos por pelo menos 90 dias. (Cerca de 100 jornalistas trabalham para a Sports Illustrated.)

Os executivos do Arena Group disseram aos membros da equipe da Sports Illustrated que planejavam continuar a publicar a revista e o site, apesar de terem sua licença para operar a publicação revogada. Mas não ficou imediatamente claro como isso funcionaria. Também não ficou claro se o proprietário da revista, o Authentic Brands Group, faria um novo acordo com o Arena Group ou encontraria uma nova empresa para operá-la.

Mas parece certo que, mesmo que a Sports Illustrated sobreviva de alguma forma, ela será severamente reduzida.

O clima entre os membros da equipe após o anúncio da demissão foi uma mistura de raiva, frustração e confusão. Os jornalistas enviaram mensagens de texto e mensagens uns aos outros no Slack, sem saber, em alguns casos, quem havia sido demitido e qual seria o destino da revista.

Durante décadas, a Sports Illustrated foi uma leitura semanal obrigatória para os fãs de esportes e um motor financeiro para o império da Time Inc.. Ela chegou a ter mais de três milhões de assinantes, e seus textos, reportagens e fotografias eram considerados o auge do jornalismo esportivo.

Aparecer na capa era o endosso mais cobiçado que um atleta poderia receber, mesmo nas eras da televisão e da internet. E sua edição anual de trajes de banho era um fenômeno da cultura pop.

“Acho que é uma das melhores revistas que já existiram, com alguns dos melhores fotógrafos, escritores e editores que já estiveram em um prédio”, disse Rick Reilly, que durante anos escreveu a popular coluna de backpage da revista.

CONTiNUA APÓS PUBLICIDADE A Sports Illustrated está com problemas há anos. Ela teve dificuldades para mudar para o mundo da mídia digital e foi prejudicada pela má administração. A Meredith comprou a Time Inc., que incluía a Sports Illustrated e outros ativos de mídia, por US$ 3 bilhões em 2017. Dois anos depois, o conglomerado de mídia vendeu a Sports Illustrated para o Authentic Brands Group, que é principalmente uma empresa de licenciamento que adquire os direitos de marcas de celebridades, por US$ 110 milhões. Ela foi comprada pelo valor do nome e da propriedade intelectual da Sports Illustrated, e não porque o Authentic Brands Group pretendia administrar uma revista. O Arena Group — proprietário da Men’s Journal, Parade e TheStreet e era conhecido anteriormente como Maven — rapidamente fechou um acordo de 10 anos com o Authentic Brands Group para operar e publicar a Sports Illustrated. A empresa pagou pelo menos US$ 45 milhões pelo direito de fazer isso, enquanto o Authentic Brands Group manteve os direitos comerciais para coisas como um possível hotel com a marca em Michigan.

Em uma declaração, o Authentic Brands Group disse que estava comprometido em garantir que “a marca, que inclui seu braço editorial, continue a prosperar como tem feito nos últimos quase 70 anos”.

O Arena Group está em negociações com o Authentic Brands Group e planeja continuar a publicar a Sports Illustrated, disse Rachael Fink, porta-voz do grupo. “Esperamos ser a empresa que levará a publicação adiante, mas se não for, estamos confiantes de que alguém o fará”, disse ela em um comunicado.

Na última década, a redação da Sports Illustrated diminuiu. Os últimos fotógrafos da equipe da empresa — os "ilustrados" — foram dispensados em 2015, e várias rodadas de demissões se seguiram. A revista, que antes era publicada semanalmente, agora é publicada mensalmente. Muitas das matérias em seu site agora são escritas por contratados pouco remunerados. Apesar dessas mudanças, o público digital da publicação tem crescido constantemente. Em dezembro, a Sports Illustrated atraiu mais de 50 milhões de visitantes, segundo a Comscore, dobrando seu público em relação aos quatro anos anteriores. As demissões na revista são a mais recente má notícia para o setor editorial, cuja sorte passou de ruim a péssima nos últimos meses. Publicações famosas como The Los Angeles Times e The Washington Post, que são propriedade de bilionários com grandes bolsos, reduziram suas redações no último ano, à medida que a receita de publicidade diminuiu e a atração de novos assinantes on-line se mostrou difícil. Até mesmo as startups que já foram aclamadas como o futuro do setor de mídia — como BuzzFeed e Vice — abandonaram ou reduziram drasticamente seus esforços de coleta de notícias, à medida que os investidores se desanimaram com a publicação digital. O sindicato que representa a Sports Illustrated confirmou que o Arena Group estava demitindo muitos funcionários.

“Este é mais um dia difícil no que tem sido quatro anos difíceis para a Sports Illustrated sob a administração do Arena Group”, disse o sindicato em um comunicado. “Estamos pedindo ao ABG que garanta a publicação contínua da revista e permita que ela atenda ao nosso público da mesma forma que tem feito há quase 70 anos.”

Foram vários meses particularmente tumultuados. Em agosto, Manoj Bhargava, o empresário por trás da bebida 5-Hour Energy, concordou em comprar uma participação importante no Arena Group, aumentando as esperanças de que ele poderia proporcionar uma medida de estabilidade.

Porém, logo depois que Bhargava concordou em comprar a participação, a Sports Illustrated foi lançada no caos. Vários executivos sênior do Arena Group foram forçados a deixar a empresa, incluindo seu executivo-chefe, Ross Levinsohn; seu presidente, Rob Barrett; seu diretor de operações, Andrew Kraft; e sua conselheira geral, Julie Fenster.

Em novembro, circulou a informação de que a Sports Illustrated havia publicado resenhas de produtos com nomes de autores falsos, aparentemente gerados por inteligência artificial, o que o Arena Group atribuiu a um fornecedor.

“Meu Deus, eles tinham escritores de IA com histórias de fundo, robôs que estavam tentando passar por eles”, disse Reilly, antes de invocar renomados escritores da Sports Illustrated. “Este é um lugar que contratou Jim Murray e Dan Jenkins!”

A situação piorou depois disso. No início de janeiro, o Arena Group deixou de fazer um pagamento de US$ 3,75 milhões ao Authentic Brands Group, violando seu contrato de licenciamento. Dias depois, Bhargava renunciou ao cargo de CEO interino e a empresa assinou um contrato com a FTI Consulting para ajudar a recuperar os negócios.

As coisas chegaram a um ponto crítico na quinta-feira, quando o Authentic Brands Group enviou ao Arena Group uma carta rescindindo a licença da Sports Illustrated, de acordo com registros públicos, dando início a um pagamento imediato de US$ 45 milhões ao Authentic Brands Group. No mesmo dia, o Arena Group anunciou que estava cortando um terço de sua força de trabalho.

O Sr. Levinsohn — que supervisionou os cortes na redação em meio aos ventos contrários do setor — renunciou ao conselho da Arena na sexta-feira. Ele reagiu à notícia das demissões no LinkedIn, chamando-as de “uma das coisas mais decepcionantes que já testemunhei em minha vida profissional”.

Um porta-voz de Bhargava, Steve Janisse, disse em um comunicado que o Arena Group estava em “negociações ativas” com a Authentic Brands.

“E não somos os únicos”, escreveu Janisse. “Eles também foram abordados por outros. Com base nesse interesse, esperamos que a grande instituição da Sports Illustrated continue, sobreviva e cresça.”

Em 2020, as ações do Arena Group foram negociadas por até US$ 14,20. Na sexta-feira, elas estavam sendo negociadas por menos de US$ 1.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.