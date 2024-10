Marcas & Campanhas: Fanta, Estomazil e Sem Parar se destacam na semana

Parte da campanha global “Quero Fanta”, a marca da Coca-Cola Company estreia uma nova fase em sintonia com o filme “Os Fantasmas Ainda se Divertem: Beetlejuice Beetlejuice”, que está em cartaz. O novo sabor maçã-verde sem açúcar, em edição limitada e com o personagem central estampado na lata, é acompanhado de diversas ativações da parceria.

Uma delas começa nesta segunda-feira, 21: a Re-Possessão Fanta Beetlejuice. Os consumidores que derem o comando “Quero Fanta, Quero Fanta, Quero Fanta” perto de uma Alexa, da Amazon, terá uma surpresa com uma invocação na assistente virtual. Além da brincadeira, amanhã estreia no TikTok uma novela de terror estrelada por influenciadores, chamada “Mistério a Bordo”. São sete episódios inspirados no universo de Beetlejoice em que os brasileiros Pkllipe (@pkllipe), Lorena Rufino (@lorerufis) e Jackson Moura (@jacksonmoura) contracenam com criadores do Chile e do México.