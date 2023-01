Globo decide substituir Americanas pelo Mercado Livre como patrocinador do BBB 23

O Mercado Livre vai substituir a Americanas como patrocinadora do Big Brother Brasil na 23ª edição do programa. O gigante do e-commerce assume a posição após a saída da concorrente devido ao escândalo de “inconsistências bancárias” de R$ 20 bilhões, revelado na última quarta-feira, 11.

A troca de anunciantes foi adiantada com exclusividade pelo Estadão, nesta sexta-feira,13, depois da desistência da antiga patrocinadora.

Conforme apurou a reportagem, executivos Americanas se reuniram na manhã desta sexta-feira com integrantes da Globo para anunciar sua saída do reality show. A varejista era detentora, desde a última edição, da cota mais cara de patrocínio do programa, com um custo de mais de R$ 105 milhões, fora demais encargos para realização de ações dentro e fora do programa.

O contrato inclui participação em provas e atividades do programa, como festas e ativações pontuais. Mais detalhes sobre a parceria serão divulgadas nos próximos dias, informou a companhia.

“O Mercado Livre já entra na casa de milhões de brasileiros todos os dias, levando pacotes que carregam necessidades, desejos e até mesmo sonhos”, afirmou Cesar Hiraoka, diretor de Marketing do Mercado Livre. “Estamos muito entusiasmados com a possibilidade de entrar agora também na casa mais vigiada do Brasil, a casa do BBB. Identificamos neste projeto um grande potencial de amplificar nosso propósito de democratizar o comércio, levando uma experiência de excelência em e-commerce a todo o Brasil.”