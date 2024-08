Como as mudanças climáticas desafiam a produção de tomates - e do ketchup - da Kraft Heinz

Para o ketchup da Heinz, nada é mais importante do que o tomate. É claro que, em termos de calorias, uma colher de sopa do condimento principal contém 80% de açúcar adicionado. Mas em termos de peso - e, francamente, de reputação - é Heinz Tomato Ketchup por uma razão. Agora, alguns desses tomates estão correndo perigo devido às mudanças climáticas.

A marca Heinz, de mais de US$ 5 bilhões (R$ 27 bilhões), é essencial para a Kraft Heinz, a gigante de alimentos embalados de US$ 42 bilhões (R$ 227 bilhões) que é sua proprietária. Ela produz 660 milhões de garrafas de ketchup por ano, 300 milhões delas nos Estados Unidos. Em uma entrevista recente, Pedro Navio, presidente da empresa na América do Norte, referiu-se à Heinz como sua "força motriz". A Kraft Heinz também investiu em versões orgânicas e sem adição de açúcar. A empresa cobra mais por elas e, portanto, está valendo a penas investir, disse o então CEO Miguel Patricio, em uma apresentação de resultados de 2019. "Esse é um exemplo muito bom do que fazer", disse Patricio, observando que investir na marca levou a uma participação de 70% no mercado dos EUA.

Os tomates usados no ketchup da Heinz são um ponto de orgulho especial. Em seu centro de pesquisa HeinzSeed, na Califórnia, a empresa passou mais de 150 anos desenvolvendo o fruto para garantir que os tomates que crescem no campo possam ser processados em uma pasta de tomate perfeita.

As sementes patenteadas são vendidas aos comerciantes de sementes, que as vendem aos agricultores. A Kraft Heinz compra os tomates de volta dos agricultores, o que a torna a “maior compradora de tomates para processamento do mundo”, de acordo com um porta-voz.

Kraft-Heinz domina 70% do mercado americano de ketchup Foto: Filipe Araújo / Estadão

A Califórnia, onde são cultivados todos os tomates para o ketchup Heinz vendido nos EUA, acabou de passar pelo mês de julho mais quente de todos os tempos. Daniel Swain, cientista climático da Universidade da Califórnia em Los Angeles, descreveu o calor em seu blog como “notável não apenas por sua intensidade absoluta... mas também por sua duração”. Algumas áreas registraram recordes de temperaturas diurnas e noturnas, que frequentemente ultrapassaram os 38°C.

O que isso significa exatamente para o lote de tomates de ketchup da Heinz deste ano ainda é uma questão em aberto.

Independentemente da temperatura e da região, os tomates para ketchup não são iguais aos tomates de supermercado: eles têm pouco suco e uma cor vermelha mais saturada. A pasta do tomate é transformada em ketchup. Portanto, a consistência e a cor são cruciais. Embora a Heinz adicione xarope de milho com alto teor de frutose como adoçante, ela não adiciona nenhum corante. O vermelho é puro tomate.

Em 2007, o aumento dos preços do xarope de milho com alto teor de frutose fez com que a Heinz falasse em criar um tomate naturalmente mais doce. Hoje, a pesquisa da empresa está concentrada exclusivamente na mudança climática. Resiliência, calor, estresse hídrico e salinidade do solo estão entre os desafios que Patrick Sheridan, vice-presidente de agricultura global e sustentabilidade da Kraft Heinz, chama de “problemas de longo prazo”.

A empresa não divulga detalhes específicos sobre seus gastos com pesquisa e desenvolvimento, mas diz que investiu milhões de dólares na pesquisa da HeinzSeed apenas nos últimos cinco anos, desenvolvendo variedades que podem sobreviver a estações mais quentes e secas no condado de Merced, na Califórnia. Derek Azevedo, vice-presidente executivo da Bowles Farming Company Inc. - um dos principais produtores da Heinz -, diz que a área é para a pasta de tomate o que “Napa é para o vinho”.

A HeinzSeed realiza cerca de 800 testes de variedades de tomate ao mesmo tempo para identificar gradualmente as plantas mais promissoras. (Um frasco típico de ketchup contém cerca de 10 variedades.) Nos últimos cinco anos, Sheridan diz que a empresa quadruplicou seu investimento nesses testes, que levam cerca de cinco anos desde o teste inicial até o cultivo em massa.

A temporada de colheita deste ano está em andamento, mas não será concluída até meados de outubro, quando os pesquisadores da Kraft Heinz descobrirão como as frutas se saíram no calor extremo do verão. Segundo os especialistas, é quase certo que o rendimento será afetado, mas é difícil dizer em que proporção. "Algumas pessoas dizem que 20%", diz Sheridan sobre a minoria de culturas expostas ao calor durante a frutificação, o período em que a flor se torna um fruto. "Outros dizem que ninguém sabe." Zach Bagley, diretor administrativo do California Tomato Research Institute, diz que é muito cedo para prever resultados específicos. Ainda assim, "é certo que haverá alguma perda de rendimento", disse ele. A busca por frutos que possam suportar altas temperaturas faz parte do processo de criação de tomates, mas o calor deste ano foi especialmente intenso. "A novidade deste ano foi um período de calor tão prolongado durante o período de floração", diz Sheridan, referindo-se a uma pequena flor amarela que anuncia a chegada dos frutos. "Não foi possível cultivar por três ou quatro semanas com mais de 100 graus."

Os agricultores já estão fazendo ajustes. A maioria enterra seus sistemas de irrigação profundamente no solo para incentivar as raízes a encontrarem a água, e Azevedo acompanha a precipitação natural em relação ao ciclo de vida do tomate, de modo que ele só dá às plantas a quantidade de hidratação de que elas precisam. Às vezes, a Bowles Farming também pulveriza as folhas com um polímero de argila para protegê-las do sol, uma tática que Azevedo compara à dos elefantes que jogam lama em suas costas.

Busca por tomates porresistentes à seca tem se tornado mais forte nos últimos anos Foto: The Toidi/adobe.stock





Ainda assim, Aidan Farrell, professor sênior de fisiologia vegetal da Universidade das Índias Ocidentais, é cauteloso. “Uma planta ‘tolerante ao calor’ ainda perderá produtividade em altas temperaturas”, diz Farrell. “A criação de uma planta bem adaptada a um clima que é, em média, 1ºC mais quente pode não oferecer muita proteção contra uma onda de calor pouco frequente.”

A Kraft Heinz, por sua vez, vê o calor deste ano como apenas mais um teste para as variedades de tomate que já tem no campo, sejam em testes em estágio inicial ou prontas para a produção. “As variedades que não conseguirem lidar com isso serão removidas do programa”, diz Sheridan.

Em uma entrevista posterior, Sheridan descreveu as primeiras leituras da Heinz sobre o rendimento como “boas”, mas disse que a empresa “só terá números precisos após a temporada”. Bagley observa que os verdadeiros impactos ficarão mais claros em algumas semanas.

Se o rendimento for baixo, a Heinz dará um jeito. A empresa pode recorrer ao estoque de pasta de tomate ou obter tomates de outras regiões.

“No final do dia, pode ser que falte”, disse Lynn Veenstra, gerente de vendas da HeinzSeed na América do Norte, em 25 de julho, quando a onda de calor ainda estava ocorrendo. “Temos de esperar pelo melhor.”

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.