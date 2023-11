Ações de empresas argentinas listadas na Bolsa de Nova York disparam após vitória de Javier Milei

Após a Argentina eleger Javier Milei como seu presidente pelos próximos quatro anos, o mercado financeiro reagiu à escolha do candidato de perfil mais liberal. As ações de algumas empresas argentinas listadas na Bolsa de Valores de Nova York acumulavam alta de até 17% no “pré-market”, que antecede a abertura do pregão.

Além das ações, os títulos argentinos também tiveram alta de 6% diante da vitória de Milei às vésperas do início das negociações oficiais em Wall Street, programado para às 11h30 do horário de Brasília.

Nesta segunda-feira, 20, um dia após a eleição presidencial, a Argentina vive o feriado em comemoração ao “Dia da Soberania Nacional”, e por isso não terá operações do mercado financeiro e de câmbio. Assim, a reação do mercado americano à eleição de Milei na Bolsa Nova York é vista como uma resposta à escolha do candidato libertário, uma espécie de termômetro do mercado financeiro.

Nas negociações que antecedem a abertura da Bolsa de Nova York, a NYSE, ações de empresas argentinas vivem momento de euforia e valorização após vitória de Milei à presidência Foto: Spencer Platt/ Getty Images/ AFP

Para o analista de mercados internacionais da Empericus, Enzo Pacheco, o desempenho positivo das ações de companhias argentinas está ligado à expectativa de que Milei coloque em prática as suas promessas de campanha, que atingem diretamente a economia local. “Para as empresas, são medidas positivas, como a redução dos gastos públicos, maior participação do capital nos negócios e dolarização da economia”, diz.

Segundo a avaliação de Pacheco, apesar da alta registrada no pré-mercado, ainda não é possível ter certeza de que o desempenho positivo das companhias argentinas será sustentado no longo prazo, dada a dificuldade de garantir a implementação das medidas propostas pelo presidente eleito. Ele acredita que, no momento, a alta dos papéis é apenas “especulação” no mercado de capitais. “A respeito de dolarizar a economia, por exemplo, algumas estimativas apontam que ele deveria ter cerca de US$ 40 bilhões no Banco Central Argentino para conseguir colocar esse plano em prática, mas hoje a entidade monetária argentina está quase zerada de reservas de moeda americana”, afirma.

Com a eleição de Milei, as ações de empresas ligadas ao setor energético viveram um momento de euforia nas negociações que antecedem o pregão. A estatal YFP disparou 17,71%, enquanto a Pampa Energía teve alta de 12,41% e a Central Puerto acumulou aumento de 12,33% hoje.

No início das negociações de hoje, os papéis atrelados aos bancos também surfavam a onda de otimismo pela escolha de Milei ao executivo argentino. O Banco Macro foi a companhia que mostrou o maior resultado diante da notícia da eleição, com as ações subindo, no pré-mercado, 13,74% nesta segunda-feira, seguido pelo Grupo Financiero Galicia (11,01%), BBVA Argentina (12,02%) e Grupo Supervielle (11,71%).

Em comparação ao segmento energético, as ações da petroleira argentina Vista tiveram uma resposta mais tímida, mas também apresentaram alta nesta segunda-feira. Antes da abertura oficial das negociações, os papéis da companhia eram negociados com alta de 3,42%.