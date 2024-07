Itaú relança aplicativo para pequenas e médias empresas, após superapp para pessoas físicas

O Itaú Unibanco atualizou o aplicativo para pequenas e médias empresas, o Itaú Empresas, para alinhá-lo às demais plataformas do banco. O movimento é similar ao que o banco está fazendo no segmento de pessoas físicas, em que 15 milhões de clientes serão migrados até o final do ano para um “superapp” ao qual mesmo não-correntistas terão acesso.

PUBLICIDADE Segundo o Itaú, os acessos a funções ficaram mais rápidos, sendo que 80% das mais utilizadas no dia a dia ficarão na tela inicial, o que inclui Pix, pagamentos e cobranças. O banco afirma que o tempo de realização dessas operações caiu em 50%. “Um dos desafios do Itaú Empresas é atender a uma ampla gama de clientes, com diversas necessidades, portes e setores de atuação. Mas uma demanda comum é a busca por ganhar tempo para poder se dedicar ao seu negócio”, afirma em nota o diretor de Shared Experience PJ do banco, Renato Mansur.

Itaú lançou superapp para congregar todos os que são voltados para pessoas fisicas Foto: Werther Santana / Estadão

O banco também promete uma transição mais fácil entre o app de conta para pessoas jurídicas e o de pessoas físicas, no caso de clientes que têm os dois perfis de relacionamento. “Nem todo cliente pessoa física tem um negócio, mas todo cliente pessoa jurídica tem um CPF por trás”, diz Mansur.

Para alterar o aplicativo, o Itaú fez mais de 65 pesquisas e ouviu mais de 1.600 clientes. No futuro, o banco deve criar novos tipos de uso, e implementar atualizações em segurança, limites de Pix, eficiência na gestão da conta e otimização da navegação.