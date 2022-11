Vale a pena esperar até a Black Friday para fazer as compras?

Publicidade

Os consumidores brasileiros já estão preparando suas “listinhas de compras” para aproveitar as promoções da Black Friday. Mas afinal, vale a pena esperar até o dia 25 de novembro, ou é possível adiantar as compras às vésperas da data e aproveitar os descontos antecipados? Para os especialistas ouvidos pelo Estadão, no pré, ou pós, o importante é se programar na hora de gastar.

Enquanto nos Estados Unidos as promoções ficam concentradas na sexta-feira após o Dia de Ação de Graças, no Brasil, ao importar a data de compras, o varejo nacional decidiu expandir um pouco mais o período e transformar a Black Friday, em um “Black November”, ou seja, um mês inteiro de promoções.

Especialistas alertam para compras feitas por impulso apenas pela ideia de desconto nos itens.

Na avaliação de Ulysses Reis, da Strong Business Scholl (SBS), promoções que antecedem o dia oficial de descontos podem ser uma oportunidade para quem está se programando para aproveitar as promoções. No entanto, o especialista em varejo destaca que é importante se programar, para evitar de cair nos já tradicionais casos de “Black Fraude”, termo usado nas redes sociais em alusão à prática de empresas que mentem sobre os descontos neste período. “Antecipar as compras pode ser interessante, mas o consumidor tem que fazer a conta e pesquisar”, orienta.

Para Carlos Castro, planejador financeiro da SuperRico, além de se programar, quem quer aproveitar os descontos, independente do período, deve criar uma lista de desejos, assim fica mais fácil acompanhar se os produtos que o cliente quer pôr no carrinho de compras estão realmente valendo a pena. Ainda segundo o especialista, com essas listas em mãos, é possível utilizar ferramentas de comparação de preços, que ajudam a encontrar qual loja oferece o maior desconto pelos itens. “É preciso dedicar tempo para se pesquisar em várias lojas”, aponta.

Empregos na Black Friday Black Friday antecipa contratação de temporários para turbinar e-commerce

Um ponto comum na avaliação dos especialistas é a necessidade de programação, mas, nem por isso, é impossível aproveitar as promoções com uma, ou outra compra por indulgência. “Para aproveitar a data e não ficar fora, o importante é reservar um ‘dinheirinho’ para isso, assim não atrapalha a vida financeira”, garante o educador financeiro da SuperRico.

Continua após a publicidade

Itens separados no ‘carrinho de compras’

De acordo com um levantamento da plataforma de monitoramento BuzzMonitor, que leva em consideração dados de publicações feitas nas redes sociais sobre a data, para a edição deste, atualizar o guarda-roupas é o principal desejo dos consumidores, já que em 11,93% das publicações, os usuários mencionaram o desejo de comprar por roupas novas na Black Friday. Entre os itens mais mencionados nas postagens estavam livros (5,53%), carros (3,64%) e aparelho de leitura Kindle (2,49%)

Levantamento do BuzzMonitor mostra que roupas são os principais itens de desejo dos consumidores durante a Black Friday de 2022.

Ainda segundo o levantamento da BuzzMonitor, nomes como Shein, Shopee e Amazon são os mais mencionados pelos internautas nas publicações sobre desejos de compra durante a data de promoções.

Estratégia é adiantar as promoções

Para aumentar o número de vendas durante todo o mês, gigantes do marketplace como AliExpress e Magazine Luiza se organizaram para fisgar os clientes bem antes do dia 25 de novembro.

Para a varejista brasileira, as promoções que antecedem a Black Friday estão de olho nos consumidores que querem trocar o aparelho de TV antes do início dos jogos da Copa do Mundo no Catar, programados para iniciar no próximo dia 20 deste mês. O diretor de marketing da empresa, Bernardo Leão, explica que além das ofertas antecipadas no site, a estratégia da varejista deve ser multicanal, abrangendo as vendas feitas nas lojas físicas. “Nossa expectativa de vendas de televisores é muito grande, por causa do mundial. Mas outros itens relacionados, como álbuns de figurinha e bolas oficiais também estão no radar”, afirma.

Continua após a publicidade

No caso do gigante chinês, fora as promoções do dia 25 de novembro, o marketplace se adiantará nas os descontos nas compras para o evento 11.11, ou, o Dia dos Solteiros, que no Brasil ficou conhecido como a “Black Friday Chinesa”. Conforme divulgado pela companhia, em 2021, o AliExpress movimentou US$ 84,5 bilhões, em mundo todo, nas vendas na data que antecede a promoção de origem norte-americana.