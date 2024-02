‘Brasil perdeu exemplo de empreendedor’: veja repercussão da morte de Abilio Diniz entre autoridades

Representantes do governo e dos diferentes poderes do País lamentaram a morte do empresário Abilio Diniz, que não resistiu a uma pneumonite neste domingo, 18, em São Paulo. Nomes como o do vice-presidente Geraldo Alckmin, o do presidente da Câmara, Arthur Lira, e o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, divulgaram notas prestando solidariedade à família de Diniz.

O vice-presidente da república, Geraldo Alckmin, usou as redes sociais para lamentar a morte do empresário. Em sua conta oficial do Twitter, Alckmin classificou Diniz como “um dos maiores empresários brasileiros”. “Recebi com grande pesar a notícia do falecimento de Abílio Diniz”, publicou. “Sua vitalidade, dedição ao trabalho e fé no Brasil formaram grandes lições de vida. Que seu exemplo continue a inspirar as próximas gerações de empresários no Brasil. Transmito meus sentimentos a seus familiares e amigos”, escreveu o vice-presidente.

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, destacou a capacidade de empreender de Diniz que o fez se destacar nos negócios no Brasil, “Perdi um amigo. O país perdeu um exemplo de empreendedor, de competência. Sempre viu o Brasil com otimismo, com esperança e fé inquebrantável no nosso futuro. Meus sentimentos à família e aos amigos”, afirmou, em nota, Lira.

O empresário faleceu neste domingo, 18, em São Paulo, aos 87 anos Foto: Tiago Queiroz

Assim como Lira, o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, destacou a a atuação do empresário no desenvolvimento da economia brasileira. “Lamento profundamente a morte do empresário Abilio Diniz, aos 87 anos, ocorrida na noite deste domingo, em São Paulo. Um dos principais empresários brasileiros, participou ativamente das transformações do setor produtivo e teve papel fundamental no desenvolvimento econômico e social do país”, disse, em nota.

“Levou recentemente para seu programa na TV, do qual tive a honra de participar, toda a sua experiência na discussão de temas relevantes para os brasileiros. Homem inteligente, atencioso e exemplar, por quem eu nutria profunda admiração. “Deixo aqui meus sentimentos à Geyze Diniz, aos filhos, demais familiares, amigos e admiradores”, complementou Pacheco.

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, classificou o empresário como “um exemplo de empreendedorismo e aposta no Brasil”.“Levou os alimentos brasileiros para o mundo todo”, enfatizou, acrescentando que o empresário compartilhou sua trajetória de sucesso e dividiu conhecimento e exemplos. “Que sua lição de empreendedorismo possa sempre se perpetuar”, desejou o ministro em um post publicado nas redes sociais.

Responsável pelo Ministério do Planejamento, Simone Tebet escreveu há pouco nas redes sociais que recebeu com tristeza a notícia do falecimento do empresário Abilio Diniz. Segundo ela, Abilio foi uma liderança empresarial brasileira, um homem determinado e com grande contribuição ao País.

“Lembro a oportunidade que tive de ser entrevistada por ele em seu programa ‘Caminhos com Abilio Diniz’, na CNN, onde conversamos sobre o assunto que tínhamos em comum: o amor ao Brasil e as medidas necessárias para colocá-lo no eixo, na direção de um desenvolvimento sustentável”, disse, deixando carinho à família e amigos do empresário.

Em uma publicação no X (antigo Twitter), o empresário e ex-governador de São Paulo, João Doria, se despediu do empresário enaltecendo o legado de empreendedorismo de Diniz no País. “Lamento profundamente o falecimento de Abílio Diniz. Um amigo querido cuja contribuição para o empreendedorismo e desenvolvimento econômico do Brasil, deixa um grande legado. Meus sentimentos à Geyze Diniz, aos filhos, familiares e amigos neste momento de grande tristeza”, escreveu Dória.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, lamentou há pouco a morte do empresário Abilio Diniz, neste domingo, na capital paulista. “Com enorme pesar, acabo de receber a notícia do falecimento de Abílio Diniz, por quem sempre tive uma grande admiração”, afirmou o governador em sua conta no X, antigo Twitter. “Via nele alguém sempre torcendo para ver o Brasil dar certo, e trabalhou toda sua vida para isso, gerando emprego pra muita gente, sem deixar de olhar para o próximo”, acrescentou.

Tarcísio ressaltou que o empresário “teve uma trajetória brilhante”: “Não só pelo seu empreendedorismo, mas também pelo estilo de vida que inspirava muita gente a aspirar sua longevidade e energia”, declarou. “Que Deus o receba em sua infinita graça e conforte o coração de toda a sua família.”

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunnes, publicou nas redes sociais uma homenagem ao empresário fundador do Grupo Pão de Açúcar. “Abílio Diniz nos deixa, e deixa um legado de exemplo a ser seguido. Empresário bem-sucedido, gerador de emprego e de renda, ele também era pessoa admirável; um apaixonado por seu País e um sobrevivente aos infortúnios. Não baixou a guarda nem quando perdeu precocemente um filho, quando foi vítima da criminalidade, ou quando enfrentou históricas crises econômicas. Foi um grande brasileiro, paulista e paulistano. Fica a minha homenagem e o meu reconhecimento por tudo o que construiu e por tudo o continuará representando para todos nós. Fará muita falta. Aos familiares e amigos, minhas condolências. Que Deus lhes conforte neste momento difícil”, escreveu em sua conta de X.

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, também prestou sua homenagem ao empresário Abilio Diniz,“Lamento profundamente o falecimento de Abilio Diniz, um dos maiores líderes empresariais do país. Seu trabalho foi muito importante para o desenvolvimento do Brasil, gerando milhares de empregos e melhorando a vida das pessoas. Que Deus conforte o coração de familiares e amigos”, escreveu Silveira na rede social X

O ex-presidente da Câmara dos Deputados e atual presidente da Confederação Nacional das Instituições Financeiras (CNF), Rodrigo Maia, lamentou a morte fundador do Grupo Pão de Açúcar, aos 87 anos. Em publicação na rede social X, Maia disse que Abilio “teve grande importância para a economia do País, indo muito além da sua liderança à frente do grupo Pão de Açúcar”.

“Foi um dos maiores empresários do Brasil, um grande incentivador do empreendedorismo e teve papel relevante no desenvolvimento econômico do Brasil nas últimas décadas”, declarou o ex-deputado. “Deixo aqui a minha homenagem a esse grande brasileiro e minha solidariedade aos seus familiares e amigos.”