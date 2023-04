Consumidores chineses perdem apego por carros estrangeiros e passam a preferir marcas locais

XANGAI - Durante anos, as montadoras estrangeiras na China viram os clientes, como a família Cao, em Xangai, sendo atraídos pelas marcas de luxo. Mas isso parece estar mudando.

Ben Cao e sua esposa, Rachel, ambos de 36 anos, estão trocando os dois Porsches que possuem hoje por um novo Porsche 911 movido a gasolina, de US$ 290 mil, e comprando seu primeiro veículo elétrico, um SUV de US$ 70 mil projetado e fabricado na China por uma empresa chamada Li Auto.

“Se você está dentro de um Li Auto, a primeira sensação é de luxo”, disse Ben Cao, um consultor de negócios.

A rápida ascensão de montadoras chinesas de carros elétricos, como Li Auto, BYD, Nio e Xpeng Motors, é a principal preocupação dos executivos, engenheiros e designers que chegam a Xangai para o início do salão do automóvel da cidade, na terça-feira. O país é agora o maior mercado automotivo do mundo, e as equipes nacionais estão derrotando concorrentes multinacionais que até agora exploravam as riquezas do gigantesco grupo de consumidores da China. Compradores como a família Cao e as montadoras chinesas adotaram os veículos elétricos muito mais rapidamente do que qualquer um no mundo poderia esperar.

O crescimento das montadoras chinesas, muitas vezes subsidiadas pelos governos locais nas cidades onde têm fábricas, é uma outra mostra do domínio do país em carros elétricos. A China agora fabrica e vende - em casa e no exterior - a maioria dos carros elétricos do mundo. Sua proeza se estende a toda a cadeia de valor dos carros elétricos: fabrica quase todos os motores elétricos dos automóveis e refina a maioria dos produtos químicos usados nas baterias de lítio. A China também lidera no desenvolvimento do que poderia ser a próxima geração de tecnologia, as baterias de sódio.

Mais de 80% dos carros elétricos vendidos na China no ano passado foram fabricados por montadoras locais. No outono passado, elas ultrapassaram as empresas multinacionais no número total de carros movidos a gasolina ou elétricos vendidos por mês.

Concessionária com carros elétricos da marca chinesa Avatr em Xangai (Qilai Shen/The New York Times) Foto: Qilai Shen/The New York Times

“A participação de mercado das multinacionais na China provavelmente continuará diminuindo por conta do desenvolvimento contínuo das montadoras chinesas, especialmente no segmento de carros elétricos”, disse Stephen W. Dyer, diretor-gerente do escritório da Alix Partners, uma empresa de consultoria, em Xangai.

Como as montadoras estrangeiras têm encontrado problemas na China, elas estão sendo pressionadas a mudar mais rapidamente para carros elétricos na Europa e nos Estados Unidos. A União Europeia e a Califórnia querem que as montadoras vendam apenas veículos com emissão zero até 2035. E o governo Biden propôs esta semana regras de emissões que exigiriam efetivamente que cerca de dois terços dos carros de passageiros novos vendidos nos Estados Unidos fossem elétricos até 2032 - padrões que algumas montadoras reclamaram serem muito rigorosos.

Com algumas exceções, como a Tesla - que a China acolheu em 2018 por sua tecnologia -, Pequim obrigou empresas estrangeiras a operar por meio de joint ventures com montadoras locais. Nas últimas quatro décadas, empresas multinacionais treinaram toda uma geração de engenheiros automotivos chineses - muitos dos quais agora trabalham para rivais domésticos altamente competitivos.

Hoje, o número de carros vendidos pelas joint ventures das empresas estrangeiras despencou, à medida que as vendas de veículos movidos a gasolina diminuíram e os veículos elétricos dispararam. Os carros elétricos representaram quase um quarto do mercado chinês no ano passado, em comparação com menos de 6% nos Estados Unidos, e devem chegar a mais de um terço até o final deste ano.

A Ford Motor vendeu 1 milhão de carros e caminhões leves na China em 2016 e 2017, mas apenas 400 mil no ano passado. A Hyundai Motor, gigante sul-coreana, vendeu 1,8 milhão de carros na China em 2016 e apenas 385 mil no ano passado.

A General Motors, que já brigou com a alemã Volkswagen pela liderança do mercado, perdeu quase metade de suas vendas na China. A GM estaria se saindo ainda pior se não fosse pela Wuling, uma joint venture na qual a GM tem uma participação de 44%. A Wuling vende picapes e microvans ultrabaratas que custam de US$ 4,8 mil a US$ 21,8 mil, com margens de lucro estreitas.

A participação de mercado das montadoras domésticas da China aumentou de 47% em 2021 para 52% no último trimestre de 2022, em grande parte devido a um grande aumento nas vendas de veículos elétricos. A marca mais vendida é a BYD, da qual o bilionário americano Warren Buffett foi um dos primeiros investidores. Ela agora detém 10,3% do mercado de automóveis, acima dos 2,1% de quatro anos atrás e suplantando a alemã Volkswagen como líder da China.

A Volkswagen também perdeu participação, embora menos do que a maioria das montadoras estrangeiras. Ela planeja realizar a apresentação mundial de seu novo sedã elétrico ID.7 em Xangai na segunda-feira.

Mesmo as negociações em relação aos locais de exibição escolhidos em salões de automóveis como o de Xangai mudaram. Até os últimos anos, as montadoras chinesas competiam para colocar suas vitrines perto de marcas multinacionais como a Mercedes-Benz, na expectativa de que os compradores de carros chineses acorressem às marcas multinacionais e pudessem ver as marcas locais ao longo do caminho.

Mas, agora, são as marcas chinesas de carros elétricos que outras empresas querem cercar no showroom, disse Bill Russo, ex-CEO da Chrysler China.

“Você quer estar mais perto deles - as empresas chinesas têm os veículos elétricos a bateria mais ‘quentes’”, disse ele. “As montadoras estrangeiras não têm o mesmo apelo agora.”