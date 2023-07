Coteminas quer demitir 700 funcionários em Blumenau, apesar de parceria com a Shein

A Companhia de Tecidos Norte de Minas (Coteminas) enviou na última semana um ofício ao Sindicato dos Trabalhadores Têxteis de Blumenau, Gaspar e Indaial (Sintrafite) no qual afirma que terá de realizar uma demissão em massa no mês de julho. A princípio, o documento indicava mais de 800 funcionários desligados, mas a empresa esclareceu, em reunião com a entidade de classe, que seriam cerca de 700 demissões.

Em assembleia realizada na segunda-feira, 3, os trabalhadores presentes rejeitaram a proposta da empresa de que suas rescisões fossem pagas em até 15 parcelas. “É uma contradição, pois a empresa divulgou uma parceria com a Shein na semana passada e está fazendo investimentos em outras regiões, enquanto os trabalhadores de Blumenau são penalizados”, disse ao Estadão/Broadcast o presidente do Sintrafite, Carlos Alexandre Maske.

Em abril deste ano, a Coteminas havia anunciado a parceria com a varejista asiática Shein, que prometeu contratar duas mil confecções no País em um processo de nacionalização da sua produção de moda. A produção local seria responsável por fornecer os itens comercializados na plataforma digital para o mercado brasileiro e posteriormente para outros países da América Latina.

Josué Gomes, dono da Coteminas, firmou uma parceria com a asiática Shein para produzir as peças da varejista de moda no processo de nacionalização da varejista. Foto: Hélvio Romero/Estadão

O anúncio foi feito depois que o dono da Coteminas, Josué Gomes, participou de uma reunião entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e os representantes da empresa. Na ocasião, a plataforma chinesa anunciou que faria investimentos de cerca de R$ 750 milhões no setor têxtil brasileiro, com a expectativa de gerar até 100 mil empregos indiretos no País para os próximos três anos.

Segundo Maske, a fábrica de Blumenau, onde devem acontecer as demissões, tem cerca de 1.200 trabalhadores, sendo que em torno de 200 estariam afastados. “Trata-se de uma demissão, portanto, de cerca de 70% do quadro de funcionários”, diz o presidente do sindicato.

Com a proposta de parcelamento das rescisões rejeitada nessa primeira assembleia realizada em frente à fábrica da Coteminas, o Sintrafite convocou nova assembleia para a próxima quinta-feira, 6, e cogita a realização de um ato público contra a postura da companhia.

Assembleia de trabalhadores da Coteminas, em Blumenau (SC) Foto: Sintrafite

Além de buscar alternativas para preservar os empregos, o sindicato deve agir para buscar uma forma melhor de pagamento dos direitos dos trabalhadores que forem demitidos.

Procurada, a Coteminas não respondeu ao contato da reportagem até o fechamento dessa nota.