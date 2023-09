Farmacêutica especializada em genéricos aposta no mercado de beleza com preenchedores faciais

A farmacêutica Cimed, uma das maiores fabricantes de medicamentos genéricos do País, quer ampliar cada vez mais seus investimentos no segmento da beleza e dos cuidados de pele. Depois do sucesso do hidratante labial Carmed - que ganhou versões inspiradas nos doces da marca Fini -, a companhia se prepara para lançar uma linha profissional de preenchedores faciais, a Milimetrix Pro, voltada exclusivamente para profissionais de saúde especializados em tratamentos estéticos.

Para dar início a nova marca, a farmacêutica criou um portfólio de preenchedores injetáveis, que são feitos à base de ácido hialurônico. Nos próximos meses, a expectativa da companhia é ampliar a carteira de produtos com “bioestimuladores” de colágeno, fios de sustentação de polidioxanona (conhecidos como PDO) e produtos com toxina botulínica. Os produtos chegam ao mercado local a partir de outubro deste ano.

Com cerca de 600 produtos no catálogo em distribuição nacional para mais de 60 mil pontos de vendas, a farmacêutica vai diversificando cada vez mais sua carteira de produtos, deixando de vender apenas medicamentos e genéricos para expandir a sua presença em todas as gôndolas das farmácias brasileiras.

O especialista em varejo e fundador da Varese Retail, Alberto Serrentino, pontua que a companhia tem se aventurado em novos mercados, cujos crescimentos têm sido acelerado nos últimos anos, à exemplo dos cosméticos. “É um investimento em um espaço que será crescente, tanto na linha profissional, quanto na voltada para o consumidor final”, diz.

Presidente da Cimed, João Adibe Foto: WERTHER SANTANA/ESTADÃO

O presidente da Cimed, João Adibe, conta que o processo de desenvolvimento da nova linha de produtos demorou aproximadamente dois anos e precisou de um investimento de cerca de R$ R$ 50 milhões, além de uma parceria com fabricantes dos produtos na Coréia do Sul, país do leste asiático conhecido como um dos principais nomes do mercado de beleza skincare.

Inicialmente, toda a linha será importada do país asiático, contudo, conforme adiantado por Adibe, com o avanço do produto no mercado nacional, os planos da farmacêutica envolvem o projeto de importação e nacionalização da tecnologia sul coreana para fabricar os produtos em solo nacional.

Milimetric PRO será direcionado a profissionais de saúde habilitados segundo a regulamentação brasileira para a realização de procedimentos estéticos: médicos, dentistas, biomédicos, farmacêuticos, fisioterapeutas e enfermeiros que têm especialização em estética, conforme divulgado pela Cimed.

Rotina de ‘skincare’

Enquanto prepara o lançamento da sua linha profissional de preenchedores, a farmacêutica já organiza os próximos passos do negócio dentro do universo de ‘”skincare”. Para 2024, a companhia também terá o lançamento de uma linha de produtos para cuidados com a pele voltadas, desta vez, para o consumidor final, com o Milimetric Skincare.

Conforme divulgado, o portfólio contará com cinco produtos e inclui cada etapa da rotina de cuidados com a pele.

Para Serrentino, Varese Retaail, o lançamento de Milimetrix primeiro para os profissionais de estética seguido da versão para o público final pode ser um diferencial para impulsionar os produtos no País, já que médicos, dentistas e outros profissionais do mercado costumam ser os principais “influenciadores” na hora de indicar um determinado produto novo para tratamento ou cuidados de longo prazo.

“Embora o dermocosmético seja um produto de venda livre, principalmente em farmácias, boa parte das vendas desses produtos ocorre pela indicação de profissionais, que serão um canal de promoção para eles”, avalia o especialista.