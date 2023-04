Ford conclui venda da fábrica de motores em Taubaté

A Ford concluiu nesta sexta-feira, 28, a venda da fábrica de Taubaté (SP), para a São José Desenvolvimento Imobiliário. O imóvel será ocupado para atividades industriais da Vicunha-CSN. A empresa não deu detalhes do que produzirá no local, onde por vários anos a montadora produziu motores. O valor da negociação não foi divulgado.

O comprador pertence ao mesmo grupo que adquiriu as instalações da planta de São Bernardo do Campo, no ABC paulista, por R$ 550 milhões.

A planta produziu automóveis e caminhões até 2019 e agora o novo dono está construindo um grande centro logístico no local, com investimento anunciado de R$ 1,2 bilhão.

O grupo norte-americano ainda negocia a vendas das fábricas do Ceará, onde produzia jipes da marca Troller, e da Bahia – nesse caso as negociações estão mais avançadas com a fabricante chinesa BYD.

Fábrica da Bahia onde o EcoSport era feito está sendo negociada com a chinesa BYD Foto: Ted Ferreira/Ford

Ford passou a ser importadora de carros

Continua após a publicidade

Em maio do ano passado, a montadora já tinha anunciado a assinatura de compromisso de compra e venda da fábrica de Taubaté, mas o negócio dependia de aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). Na época, a Ford estimava que o processo seria concluído em até 90 dias.

Em 2021, a Ford suspendeu toda sua atividade produtiva no País e passou a ser importadora de veículos da marca.