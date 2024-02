Fundador da Daiso, loja japonesa de itens populares, morre aos 80 anos no Japão

Com a loja de quinquilharias que custavam até US$ 1, o empresário construiu um império e alcançou uma fortuna estimada em quase US$ 2 bilhões, segundo índice Bloomberg Billionares Index.

Nascido em Beijing, na China, em 1943, o jovem Yano imigrou para o Japão com a família logo após o fim da Segunda Guerra Mundial. No país do Sol Nascente, ele cresceu e construiu seu império dos produtos baratinhos.