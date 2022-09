Iguatemi compra participação remanescente no shopping JK Iguatemi por R$ 667 milhões

O Iguatemi celebrou na sexta-feira, 9, contrato para compra de participação remanescente de 36% no Shopping JK Iguatemi por R$ 667 milhões, informou a companhia via fato relevante. Previsto para o quarto trimestre deste ano, o fechamento da transação está condicionado ao cumprimento de determinadas condições, incluindo o aval do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica), ressalta o comunicado.

Após isso, o Iguatemi passará a ser indiretamente titular de 100% do Shopping JK Iguatemi, aumentando sua exposição a um ativo já existente de alta performance, com 34,358 m² de ABL e localizado em uma região com alta densidade populacional e alta renda per capita.

A receita operacional líquida (NOI) do JK Iguatemi no primeiro semestre de 2022 foi de R$ 68 milhões. No mesmo período de 2019, o NOI do JK Iguatemi representou 46% do total do ano.

Por se tratar de investimento relevante, acrescenta o Iguatemi, a transação será submetida à ratificação de seus acionistas em assembleia geral a ser oportunamente convocada. “Além disso, a companhia está conduzindo avaliações dos critérios a fim de determinar a existência de direito de recesso em razão da transação”, destaca a companhia, no comunicado.