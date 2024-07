Madero obtém financiamento de R$ 500 milhões com juros menores para pagar dívida e fazer caixa

A dívida anterior do grupo estava em CDI mais 6,5%. Com isso, as condições de pagamento melhoram substancialmente. Segundo o diretor financeiro do grupo, Ariel Szwarc, os recursos serão utilizados para quitar as dívidas bancárias de R$ 420 milhões, e os R$ 80 milhões restantes poderão compor o caixa. “Isso foi possível por conta do bom desempenho da companhia nos últimos trimestres, e da melhoria do resultado operacional”, afirma.

A empresa segurou nos últimos meses os planos de expansão da rede, para promover uma melhoria de processos internos e resolver a questão financeira, mas novos investimentos para crescimento devem ser retomados no futuro. No início do ano passado, quatro unidades foram fechadas.