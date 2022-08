Mercado Livre lança ‘Mercado Coin’, com preço inicial de US$ 0,10

O Mercado Livre anunciou nesta quinta-feira, 18, o lançamento de um sistema de blockchain e uma nova criptomoeda própria, denominada Mercado Coin, feita em parceria com a empresa Ripio. A Mercado Coin começa valendo 10 centavos de dólar e passará então a obedecer à lógica de precificação do mercado. A companhia não revela quanto foi investido no novo projeto, limitando-se a dizer que foi necessário 1,5 ano de trabalho.

O vice-presidente sênior e líder do Mercado Livre no Brasil, Fernando Yunes, diz que o criptoativo estará disponível para 500 mil pessoas. A princípio, a moeda será recebida como cashback nas compras feitas no comércio eletrônico, mas será possível negociá-la na plataforma do Mercado Livre onde se negociam outras criptomoedas. A Mercado Coin usa o blockchain da Ethereum e obedece ao protocolo ERC-20.

O Gerente Sênior de Desenvolvimento Corporativo, Guilherme Cohn, disse que a companhia buscou as melhores práticas de mercado, já que não há regulação específica para esse ativo financeiro.

“O mercado de cripto não é regulado no Brasil, adotamos as melhores práticas de mercado”, afirmou. A líder do setor jurídico da fintech do Mercado Livre, Priscila Faro, disse que essa falta de regulação não prejudica o projeto, pois já há diretrizes para as principais questões legais do ativo, como aquelas ligadas à Receita Federal.

A moeda será negociada na plataforma de exchange do Mercado Livre feita em parceria com a Paxos. Já a Mercado Coin foi feita em parceria com a empresa Ripio, que oferece a criação de criptomoedas como um serviço.