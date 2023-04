Nubank: Erro no aplicativo faz saldo desaparecer e clientes reclamam na internet

Uma parcela de clientes do Nubank foi surpreendida na tarde desta quarta-feira, 26, ao se deparar com o “sumiço” do seu saldo na conta bancária digital. Diante do susto, usuários usaram as redes sociais para reclamar sobre o ocorrido e questionar o banco digital sobre o incidente. De acordo com a companhia, o caso já foi resolvido.

Em nota, o Nubank informou que o seu aplicativo enfrentou um problema de “instabilidade momentânea”, o que teria, segundo a empresa, feito com que parte da sua base de clientes não conseguisse visualizar o seu saldo. " A instabilidade foi resolvida e o aplicativo já está funcionando normalmente”, informou o banco digital”, declarou.

Apesar de ter sido resolvido, o incidente acabou virando motivo de piada entre os usuários nas redes sociais que questionavam o motivo pelo qual o banco virtual não teria sumido com as dívidas do cartão de crédito, além de ter ido parar entre os assuntos mais comentados do Twitter. “Meu saldo do Nubank sumiu, mas a fatura que é bom não some né?”, ironizou um cliente do banco na rede social.