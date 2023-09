Petrobras e Weg fazem parceria para construir gerador de energia eólica de 7 MW

São Paulo - A Petrobras fechou uma parceria com a Weg para o desenvolvimento conjunto de um “aerogerador onshore” (equipamento para geração de energia eólica, a ser instalado em terra) com capacidade de 7 megawatts (MW) - o equivalente à capacidade de uma Pequena Central Hidrelétrica (PCH). Será o primeiro gerador desse porte a ser fabricado no Brasil. A Petrobras investirá, aproximadamente, R$ 130 milhões no projeto, que já está em andamento pela Weg.

O acordo, segundo nota da empresa, “abrange o desenvolvimento de tecnologias para a produção dos componentes do aerogerador, adequados às condições eólicas brasileiras, bem como a construção e testes de um protótipo, com contrapartidas técnicas e comerciais para a Petrobras”. O aporte da Petrobras será feito em 25 meses contados a partir da assinatura do acordo. A Weg prevê que a produção em série deste equipamento será realizada a partir de 2025.

Para a Petrobras, desenvolvimento de aerogeradores de grande porte no Brasil pode ajudar também na exploração desse energia em alto mar Foto: Pascal Rossignol/Reuters

Este projeto representa um marco importante para a Petrobras, diz a companhia, pois “aumentará seu conhecimento em tecnologia de energia eólica, além de contribuir para impulsionar a transição energética no Brasil, em parceria com uma empresa que se destaca em inovação pelo desenvolvimento de soluções em eficiência energética, energias renováveis e mobilidade elétrica”, segundo comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

“Além de seu papel na expansão da energia eólica onshore nacional, o desenvolvimento desse aerogerador de 7 MW trará impacto positivo para o futuro da energia eólica offshore no Brasil. À medida que um fornecedor nacional acumula experiência e conhecimento na produção de aerogeradores de alta capacidade em terra, pavimenta o caminho para o desenvolvimento de aerogeradores de maior porte, que poderão ser utilizados nos projetos de geração offshore. A Petrobras, por sua vez, adquirirá conhecimentos específicos sobre a especificação, otimização e instalação de aerogeradores de grande porte. Nessa jornada, a transição para a energia eólica offshore oferece oportunidades para explorar o vasto potencial eólico no litoral do País”, afirma a estatal.

O desenvolvimento do novo aerogerador de grande porte (com um diâmetro do rotor de 172 metros) foi anunciado pela Weg no início de julho. Segundo a empresa, será a “maior e mais potente” máquina em operação no mercado brasileiro, com melhores rendimentos para os projetos eólicos. Atualmente, o maior aerogerador produzido pela empresa tem capacidade de 4,2 MW.

Continua após a publicidade

De acordo com a companhia, “a fabricação dos novos aerogeradores acontecerá inicialmente no Brasil, no parque fabril de Jaraguá do Sul/SC, onde a empresa já produz aerogeradores e possui um centro de operações eólico que realiza o controle, monitoramento e análise de sua frota no País”.