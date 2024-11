O potássio é um dos principais insumos usados como fertilizante na produção agrícola de larga escala - ele é um dos três elementos para se obter o NPK, mistura de nitrogênio, fósforo e potássio, que resulta no adubo propriamente dito. A agricultura brasileira é grande dependente de insumos importados para fabricação de fertilizantes: estima-se que cerca de 80% dos fertilizantes consumidos no País são de origem estrangeira. Do volume que o País consome atualmente de potássio por ano, segundo dados do governo e de associações do setor agrícola, 95% é trazido do exterior - Canadá, Rússia, Bielorrússia, Alemanha e Israel.

Quer saber mais sobre o tema? Leia a reportagem completa, disponível neste link.