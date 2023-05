Riachuelo fecha loja conceito na rua Oscar Freire, região nobre de SP

A Riachuelo fechou a sua loja conceito (também conhecida como “flagship”) localizada na rua Oscar Freire, nos Jardins, região nobre de São Paulo. Inaugurada em novembro de 2013, a loja ocupava 1.200 metros quadrados na esquina com a rua Haddock Lobo, um dos pontos mais sofisticados do comércio do País.

A inauguração da loja fez parte de um projeto de sofisticação de marca. Na ocasião, foi anunciado que o local funcionaria como um “cartão de visitas” da Riachuelo.

Procurada, a Riachuelo afirmou que o fechamento da loja conceito da rua Oscar Freire é pontual e há novas inaugurações previstas. “A revisão da base de lojas é um movimento natural do varejo”, diz a companhia, em nota.

“A Riachuelo está em negociação com outros espaços para abertura de loja, em linha com o plano estratégico do Grupo, e segue atuando na região com a megaloja localizada a 1 km de distância, na Avenida Paulista nº 2277, e com espaços físicos dispostos em todos os shoppings dos arredores”, conclui.

Balanço do primeiro trimestre

A Guararapes, dona da Riachuelo, teve o balanço financeiro referente ao primeiro trimestre considerado “fraco” pela equipe de analistas do Itaú BBA. A companhia informou um crescimento de 119,2% no seu prejuízo líquido no período, totalizando R$ 175,667 milhões. No mesmo intervalo, o Ebitda somou R $87,5 milhões, alta anual de 41,5%. Já a receita líquida foi de R$ 1,827 bilhão, aumento de 5,3% na comparação com o mesmo trimestre de 2022.

Riachuelo afirmou que segue atuando na região com a megaloja da Avenida Paulista e com espaços físicos nos shoppings dos arredores. Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Continua após a publicidade

Em janeiro, a companhia informou o encerramento das atividades de sua fábrica de Fortaleza, centralizando sua produção fabril em Natal, no Rio Grande do Norte.

A Guararapes terminou o mês de abril com 400 lojas, das quais 333 são lojas da Riachuelo, 52 são da Carter’s, 12 são da Casa Riachuelo e 3 são da FANLAB, além de 13 lojas da Casa Riachuelo e 2 da Carter’s no modelo store in store (lojas dentro de outras lojas).