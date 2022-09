Stellantis do México anuncia que Zarlenga, ex-presidente da GM brasileira, assumirá a empresa

O ex-presidente da General Motors do Brasil e América do Sul, Carlos Zarlenga, assumiu nesta quinta-feira, 1, o comando da Stellantis no México, segundo comunicado distribuído naquele país pelo grupo que é dono das marcas Fiat, Jeep, Peugeot e Citroën.

O executivo argentino esteve à frente da GM na região por cinco anos e deixou o cargo em agosto do ano passado. Na sequência, criou, junto com outros sócios, a Qell Latam Partners (QLP), plataforma de investimento e operações para a compra de indústrias em transformação, principalmente aquelas ligadas ao setor automobilístico, para torná-las mais eficientes.

Zarlenga assumiu hoje o comando da Stellantis no México Foto: Taba Benedicto/Estadão

No comunicado, a empresa afirma que a gestão de Zarlenga na GM foi exitosa. Cita ainda que o executivo tem profundo conhecimento sobre a indústria automobilística e uma sólida formação em finanças. Ele começou sua carreira na General Eletric, onde ocupou uma série de posições, incluindo a de diretor financeiro.

“As habilidades de liderança de Zarlenga, unidas a sua experiência em diferentes mercados, o levaram a obter grandes resultados, incluindo uma mudança radical na indústria automobilística sul-americana”, disse Mark Stewart, diretor operacional da Stellantis na América do Norte.

Ele chega ao grupo, segundo Stewart, num momento em que a Stellantis passa pelo processo de transformação para uma empresa tecnológica de mobilidade sustentável. O Brasil mantém acordo comercial no setor automotivo com o México.