TIM, Vivo e Claro acusam Oi de inflar base de assinantes da rede móvel

Na ofensiva para obter um abatimento no preço final da aquisição da rede móvel da Oi, as operadoras TIM, Vivo e Claro estão acusando a vendedora de inflar, artificialmente, a base de assinantes, além de fazer investimentos abaixo do acordado na manutenção da rede. As informações constam na série de notificações trocadas entre as partes. O Estadão/Broadcast teve acesso a alguns trechos dessas tratativas.

O valor do “desconto” requerido pelo trio é de R$ 3,2 bilhões, sendo que a maior parte, R$ 2,2 bilhões, provém da avaliação de que a Oi manteve clientes inativos ou inadimplentes de propósito para que a base parecesse maior do que de fato era. A base teria uma porção relevante de clientes de linhas pré-pagas sem fazer recarga há mais de 150 dias, bem como assinantes pós-pagos sem pagar fatura nem utilizar a linha pelo mesmo período

Os balanços da Oi informam que o número de clientes de telefonia móvel aumentou 25% entre o fim de 2020 e o começo de 2022, passando de 33,5 milhões para 42 milhões. No mesmo período, entretanto, a receita líquida do segmento encolheu 11%, de R$ 1,7 bilhão para R$ 1,5 bilhão.

A leitura das compradores é que houve uma certa leniência nas práticas da Oi para o desligamento de clientes inadimplentes ou inativos a fim de mantê-los na base por mais tempo. Há que se ressaltar, entretanto, que a política para manter ou desligar os clientes varia conforme a empresa. Nos últimos anos, as teles limparam suas carteiras, mas por muito tempo mantiveram clientes inativos na base.

TIM, Vivo e Claro também questionaram a Oi sobre os investimentos para sustentação da rede móvel. Esse item gerou o pedido de “desconto” de R$ 550 milhões, sob a alegação de que Oi não teria comprovado a realização dos investimentos necessários para manter as operações em dia. As argumentações do trio são respaldados por um laudo contratado à consultoria KPMG. O documento tem mais de cem páginas.

Para entender o imbróglio

A rede móvel da Oi foi leiloada em dezembro de 2020, mas a entrega só foi consumada 16 meses depois, em abril de 2022, após receber aval da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) – este último numa votação apertada.

A venda foi acertada por R$ 16,5 bilhões, montante sujeito a ajustes para refletir eventuais mudanças na situação operacional e financeira da companhia ao longo desse período. Até aí, algo normal em fusões e aquisições (M&As) cujo desfecho leva muito tempo.

A surpresa foi, entretanto, o valor do ajuste. O trio de compradoras notificou a Oi no último mês sobre o suposto direito a um desconto de R$ 3,2 bilhões porque a companhia não teria cumprido certos parâmetros operacionais e financeiros previstos – o que a Oi refuta com veemência.

Desse total, R$ 1,4 bilhão está retido pelas companhias, uma vez que o contrato já previa que 10% do preço do fechamento ficasse com as compradoras para ser compensado com eventual ajuste de preço. Por determinação da Justiça, esse montante deverá ser colocado em uma conta atrelada à recuperação judicial da Oi em até dez dias.

Antes de a discussão chegar a esse embate, TIM, Vivo e Claro argumentaram, nas comunicações formais, que tanto as empresas quanto a KPMG buscaram junto à Oi os dados contábeis necessários ao cálculo do ajuste de preço, mas não teriam recebido toda a documentação solicitada – o que a Oi também nega. Vale lembrar que a Oi atrasou a publicação do seu balanço do primeiro trimestre, que só saiu em junho (enquanto o fechamento da venda da rede móvel ocorreu em abril).

O que diz a Oi

Questionada, a Oi refutou que haja distorções nos dados fornecidos para TIM, Claro e Vivo e acrescentou que as manifestações do trio não têm fundamentos. Também explicou que o contrato de venda da rede móvel ditava condições muito claras sobre as condições para os ajustes da base de clientes e das comprovações de investimentos. Ainda reiterou que não espera ajustes no preço final e irá defender seus pontos.

Veja a resposta da Oi na íntegra:

“A Oi informa que, atendendo à solicitação das próprias operadoras compradoras de sua operação móvel e de seus respectivos advisors (assessores), forneceu amplamente as informações necessárias para o cálculo do ajuste final de fechamento da operação, em suas várias dimensões, e refuta como sem fundamentos as alegações de distorções nos dados fornecidos, seja em relação à sua base de clientes e informações operacionais, seja em relação aos investimentos realizados ou informações necessárias à elaboração do balanço.

O contrato fechado entre a Oi e as compradoras ditava condições muito claras sobre o tipo de informação e condições utilizadas para os ajustes de base de clientes e comprovações de investimentos, e a Oi considera que as informações e comprovações utilizadas não levam aos ajustes solicitados pelas compradoras, que foram apresentados em notificação carente de documentos indispensáveis à sua regular constituição e com base em seus próprios critérios.

A Oi está preparada para discutir e esclarecer todas as questões apresentadas com as compradoras, seja em negociação direta de boa fé, seja em sede de arbitragem independente, e nesse meio tempo continuará tomando todas as medidas cabíveis para a proteção de seus direitos.”