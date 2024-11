É possível cancelar a aquisição de imóveis no modelo multipropriedades? Vale a pena adquirir?

Sócia do Escritório Bordinassi de Advocacia, Maria Eugênia Bordinasse atende muitos dos casos de cancelamento, e teve até que criar um setor específico no escritório para lidar com os pedidos. Ela tem uma grande dica: ler a papelada e conferir todos os detalhes.

“O principal problema é que as pessoas não sabem o que estão comprando. Não sabem que tem dias específicos que ela poderá usar, que as parcelas podem mudar de valor e que tem o condomínio. Não dá para só ficar encantado com a proposta, com os quartos bonitos e os benefícios do resort”, alerta ela.